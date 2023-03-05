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На острові Пасхи знайшли нову статую

5 березня 2023 09:25
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
На острові Пасхи знайшли нову статую
Кам'яного ідола дослідники знайшли на дні озера Рано Рараку
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

На острові Пасхи, на дні висохлого вулканічного озера, знайшли раніше невідому скульптуру моаї. Як статуя опинилася на дні озера, ніхто не знає, але вчені припускають, що це не остання знахідка у цьому місці.

Про це пише Live Science.

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Наголошується, що кам'яного ідола дослідники знайшли на дні озера Рано Рараку. Кратер містив прісну воду до тих пір, поки зміна клімату та інші фактори, такі як використання людиною, не призвели до його висихання. За наявними даними, у 2018 році воно майже повністю пересохло.

"Ми думали, що знаємо всі моаї, але потім з'являється новий. Їх, швидше за все, буде більше", — поділився археолог з Університету Арізони Террі Хант.

Варто зауважити, що моаї, чиї тулуби поховані під землею, відомі своїми різьбленими головами і "пукао", схожим на капелюх покриттям з м'якого червоного каменю. Моноліти також величезні, найбільша статуя на ім'я Моа Паро має висоту десять метрів і важить 90 тонн. Наразі відомо близько 1000 статуй.

Нагадаємо, у січні поточного року стало відомо, що у Єгипті вперше за століття знайшли 16-метровий папірус із текстами з "Книги мертвих". 

Артефакт, також знайдений в археологічній зоні Саккара, реставрували у лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі та назвали "папірусом Вазірі". Папірус уже переклали і згодом його виставлять у Єгипетському музеї. Поки що знахідку не показали громадськості.

Також археологи у Єгипті знайшли мумію, якій імовірно близько 4300 років. 

Мумію знайшли на дні 15-метрової шахти у нещодавно розкритій групі гробниць п’ятої та шостої династій біля ступінчастої піраміди у Саккарі.

Додамо, археологи на півдні Туреччини виявили оригінальне місце поховання Святого Миколая. 

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