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Метелики Саурона: новий вид названо на честь лиходія з "Володаря перснів"

11 травня 2023 04:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Метелики Саурона: новий вид названо на честь лиходія з "Володаря перснів"
Око Саурона, як зображено у фільмі «Володар перснів: Братство персня», екранізації 2001 року режисера Пітера Джексона. Фото: The Times / Alamy Stock Photo
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дослідники назвали новий вид метеликів на честь головного лиходія фентезі Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів" Саурона. Темні плями на крилах метеликів схожі на його око, що зловмисно спостерігає за Середзем'ям.

Про це повідомляє The Times.

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Міжнародна група вчених ідентифікувала два види в новому роді метеликів — Saurona triangula та Saurona aurigera. Однак заявила, що їх, ймовірно, більше.

Метелики Saurona, які живуть у південно-західних тропічних лісах Амазонки, належать до групи під назвою Euptychiina, яку важко відрізнити лише за їхніми фізичними характеристиками. Вчені вдалися до генетичного секвенування, щоб відрізнити нові види.

"Важливо вивчати такі групи, як Euptychiina, тому що це показує, що існує багато видів, про які ми не знали. Деякі з цих видів перебувають під загрозою зникнення, тому нам потрібно багато зробити, тепер ми можемо дати їм назву", — зазначили вчені.

Практика називати нові види на честь знаменитостей, вигаданих персонажів та інших має довгу історію. Дослідники запевнили, що незвичайна назва цих метеликів допоможе привернути до них увагу. Також це доказ того, що навіть серед групи, на перший погляд, однакових метеликів можна знайти унікальність. 

Saurona triangula — один із двох нових видів, названих на честь персонажа серії "Володар перснів" Дж. Р. Р. Толкіна. Фото: Королівське ентомологічне товариство

Нагадаємо, що в австралійському зоопарку Таронга в Сіднеї птах лірохвіст на ім’я Ехо навчився переконливо наслідувати звук гучного дитячого плачу.

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