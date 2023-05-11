Бабочки Саурона: новый вид назван в честь злодея из "Властелина колец"

Глаз Саурона, как изображено в фильме «Властелин колец: Братство кольца», экранизации 2001 года режиссера Питера Джексона. Фото: Times / Alamy Stock Photo

Исследователи назвали новый вид бабочек в честь главного злодея фэнтези Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" Саурона. Темные пятна на крыльях бабочек похожи на его глаз, злонамеренно наблюдающий за Средиземьем.

Об этом сообщает The Times.

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Международная группа ученых идентифицировала два вида в новом роде бабочек — Saurona triangula и Saurona aurigera. Однако заявила, что их, вероятно, больше.

Бабочки Saurona, живущие в юго-западных тропических лесах Амазонки, принадлежат к группе под названием Euptychiina, которую трудно отличить только по их физическим характеристикам. Ученые прибегли к генетическому секвенированию, чтобы отличить новые виды.

"Важно изучать такие группы, как Euptychiina, потому что это показывает, что существует много видов, о которых мы не знали. Некоторые из этих видов находятся под угрозой исчезновения, поэтому нам нужно многое сделать, теперь мы можем дать им название", — отметили ученые.

Практика называть новые виды в честь знаменитостей, вымышленных персонажей и других имеет долгую историю. Исследователи заверили, что необычное название этих бабочек поможет привлечь к ним внимание. Также это доказательство того, что даже среди группы, на первый взгляд, одинаковых бабочек можно обрести уникальность.

Saurona triangula — один из двух новых видов, названных в честь персонажа серии "Властелин колец" Дж. Р. Р. Толкина. Фото: Королевское энтомологическое общество

Напомним, что в австралийском зоопарке Таронга в Сиднее птица лирохвост по имени Эхо научился убедительно подражать звуку громкого детского плача.