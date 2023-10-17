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Як недоварені гриби ледве не вбили людину: шокуюче пояснення лікарів

17 жовтня 2023 10:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як недоварені гриби ледве не вбили людину: шокуюче пояснення лікарів
Гриби в руках людини. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Швейцарії у 72-річного чоловіка через два дні після вживання недоварених грибів на спині з’явилися хворобливі висипання. Ці висипання так свербіли, що чоловік навіть не міг нормально спати.

Про це пише The Science Times.

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У виданні розповіли, що 72-річний чоловік приготував і з’їв їжу з грибів шіїтаке. Через два дні у нього з’явилися висипання по всій спині, які так свербіли, що чоловік навіть не міг нормально спати.

Під час огляду, лікарі перевірили його спину і помітили, що на шкірі були опухлі та запалені смуги, які виглядали так, ніби чоловіка шмагали по спині. Намагаючись визначити точний стан чоловіка, лікарі думали про декілька діагнозів, проте дізнавшись, що чоловік їв гриби йому діагностували дерматит шіїтаке.

Що таке дерматит шіїтаке

У цьому стані на тілі з'являються висипання лінійного вигляду та спливають через вуглевод гриба, відомий як лентинан. Через це кровоносні судини пацієнта починають розширюватися. Потім розвиваються характерні висипання. Зазвичай вони з’являються через два-три дні після вживання грибів.

Захворювання зазвичай проходить самостійно, не потребуючи лікування. Однак у деяких випадках пацієнти можуть приймати протизапальні препарати для лікування симптомів. У випадку чоловіка йому призначили стероїди для місцевого застосування на спині та антигістамінні таблетки для перорального прийому.

Лікарі розповідають, щоб уникнути подібного, такі гриби потрібно варити при температурі понад 145 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, у вересні на Львівщині подружжя отруїлося грибами. Організм 73-річної жінки не впорався з отруєнням, вона померла у лікарні. 

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