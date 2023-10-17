Как недоваренные грибы чуть не убили человека: шокирующее объяснение врачей

Грибы в руках человека. Фото: google

В Швейцарии у 72-летнего мужчины через два дня после употребления недоваренных грибов на спине появились болезненные высыпания. Эти высыпания так чесались, что мужчина даже не мог нормально спать.

Об этом пишет The Science Times.

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В издании рассказали, что 72-летний мужчина приготовил и съел еду из грибов шиитаке. Через два дня у него появились высыпания по всей спине, которые так чесались, что мужчина даже не мог нормально спать.

Во время осмотра врачи проверили его спину и заметили, что на коже были опухшие и воспаленные полосы, которые выглядели так, будто мужчину хлестали по спине. Пытаясь определить точное состояние мужчины, врачи думали о нескольких диагнозах, однако узнав, что мужчина ел грибы, ему диагностировали дерматит шиитаке.

Что такое дерматит шиитаке

В этом состоянии на теле появляются сыпь линейного вида и всплывают через углевод гриба, известный как лентинан. Поэтому кровеносные сосуды пациента начинают расширяться. Затем развиваются характерные высыпания. Обычно они появляются через два-три дня после употребления грибов.

Заболевание обычно проходит самостоятельно, не нуждаясь в лечении. Однако в некоторых случаях пациенты могут принимать противовоспалительные препараты для лечения симптомов. В случае мужчины ему назначили стероиды для местного применения на спине и антигистаминные таблетки для приема внутрь.

Врачи рассказывают, чтобы избежать подобного, такие грибы нужно варить при температуре более 145 градусов Цельсия.

Напомним, в сентябре во Львовской области супруги отравились грибами. Организм 73-летней женщины не справился с отравлением, она умерла в больнице.