Людина вперше в історії заразилася грибком-вбивцею. Чи треба панікувати?

Ілюстративне зображення: вчена досліджує бактерії в чашці Петрі. Фото: Getty Images

Один з найнебезпечніших грибків, який вражає багато видів рослин, зокрема фруктові дерева, кущові троянди та рододендрони, — Chondrostereum purpureum. Він інфікує листя та гілки. Рослина приречена на смерть, якщо миттєво не почати лікування. Окрім ризику втрати улюблене дерево або кущ, грибкове захворювання ніколи не вважалося проблемою для людей. До цього випадку.

Про перше в історії інфікування людини грибком-вбивцею повідомило видання Science Alert.

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Зараження людини смертельним для рослин грибком — що відомо про пацієнта

Пацієнтом, який став жертвою нападу небезпечного грибка, виявився 61-річний чоловік, який проживав у східному регіоні Індії. За професією він вчений-міколог, який займається вивченням різного роду грибів.

Здавалося б, нічого дивного, адже його професія включає ризики такого роду. Проте, є багато факторів, які роблять цей випадок унікальним й дає привід для занепокоєння.

По-перше, Chondrostereum purpureum раніше вважався безпечним для людини.

По-друге, чоловік не контактував з грибком цього типу.

Нарешті, у пацієнта виявилася повністю функціонуюча імунна система, без жодних ознак того, що він приймав імунодепресанти чи мав ВІЛ, діабет чи будь-яку хронічну хворобу.

Chondrostereum purpureum на дереві. Фото: wikipedia.org

Які симптоми спостерігалися в інфікованого грибком

У дослідженні науковців, опублікованому в червні 2023 року, йдеться, що хвороба почала розвиватися у горлі пацієнта.

Відповідно, чоловік скаржився на такі симптоми:

кашель;

біль у горлі;

охриплість голосу;

труднощі при ковтанні;

відчуття втоми та знесилення.

Комп’ютерна томографія його шиї виявила наповнений гноєм абсцес поруч із трахеєю. Зазначимо, що подібні абсцеси можуть призвести до смерті, якщо їх вчасно не помітити й не почати лікування. Зрештою, вони можуть блокувати дихальні шляхи, що призведе до розвитку інших інфекцій.

Лабораторні тести не виявили жодних бактерій, що викликають занепокоєння, але спеціальна техніка фарбування грибів виявила наявність довгих коренеподібних ниток, які називаються гіфами.

Отримані результати досліджень та аналізів спонукали медичних спеціалістів звернутися за порадою до довідково-дослідницького центру Всесвітньої організації охорони здоров’я, який визначив малоймовірну підозрювану за її ДНК.

Сам пацієнт зазначив, що останнім часом не працював саме з цим видом. Але дослідники припускають, що чоловік зазнав нападу грибка-вбивці, коли проводив власні дослідження, як міколог рослин, що включали роботу з пліснявою, дріжджами та грибами. Відомо, що чоловік довгий час працював з різними зразками та матеріалами, що піддалися гниттю. Певно це і стало причиною зараження.

Як лікували інфікованого

На щастя специфічного лікування чоловік не потребував, йому призначили звичайний протигрибковий препарат. Також він проводив регулярне дренування виразки протягом двох місяців. Пацієнт перебував під наглядом лікарів впродовж двох років, ознак повторної інфекції виявлено не було.

Чи загрожує людству пандемія через Chondrostereum purpureum

Це був єдиний зафіксований випадок. Вчені так і не з'ясували, чому цей грибок, який інфікує лише рослин, прижився на тілі людини. Тож, чи побачимо ми подібне знову, залишається невідомим.

Але те, що Chondrostereum purpureum здатен інфікувати людину — вже факт.

Як пояснюють провідні науковці, щоб патогени будь-якого різновиду закріпилися всередині хазяїна й почали розмножуватися, їм потрібні відповідні інструменти. Тобто не тільки засіб для забезпечення поживних речовин у вигляді тіла хазяїна, а й інструменти для того, щоб впоратися з ворожим середовищем (яким по суті являється тіло людини) та прижитися на ньому.

Вчений досліджує бактерії в чашці Петрі. Фото: Getty Images

Грибки атакують людину — що лякає вчених

Як зазначають вчені, останні кілька років з'явилося багато нових патогенних грибків, і з посиленням глобального потепління ситуація буде тільки ускладнюватися. Річ у тім, що підвищення температури прискорює кількість мутацій, що відбуваються у грибах, які можуть підвищити стійкість до ліків та краще адаптувати їх до виживання в організмі людини.

Проте, багато науковців у всьому світі займаються вивченням цього питання й розробкою відповідних вакцин і методів лікування, які можуть запобігти або контролювати інфекцію.

Нагадаємо, ми писали, як глобальне потепління впливає на грибок та чи буде у світі більше інфекцій та хвороб.