Человек впервые в истории заразился грибком-убийцей. Нужно ли паниковать?

Иллюстративное изображение: ученый исследует бактерии в чашке Петри. Фото: Getty Images

Один из самых опасных грибков, поражающий многие виды растений, в том числе фруктовые деревья, кустовые розы и рододендроны — Chondrostereum purpureum. Он инфицирует листья и ветки. Растение обречено насмерть, если мгновенно не начать лечение. Кроме риска потери любимого дерева или куста, грибковое заболевание никогда не считалось проблемой для людей. До этого случая.

О первом в истории инфицировании человека грибком-убийцей сообщило издание Science Alert.

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Пациентом, который стал жертвой нападения опасного грибка, оказался 61-летний мужчина, проживающий в восточном регионе Индии. По профессии он ученый-миколог, занимающийся изучением разного рода грибов.

Казалось бы, ничего удивительного, ведь его профессия включает в себя риски такого рода. Однако есть много факторов, которые делают этот случай уникальным и дает повод для беспокойства.

Во-первых, Chondrostereum purpureum ранее считался безопасным для человека.

Во-вторых, мужчина не контактировал с грибком этого типа.

Наконец, у пациента оказалась полностью функционирующая иммунная система, без признаков того, что он принимал иммунодепрессанты или имел ВИЧ, диабет или любую хроническую болезнь.

Chondrostereum purpureum на дереве. Фото: wikipedia.org

Какие симптомы наблюдались у инфицированного грибком

В исследовании ученых, опубликованном в июне 2023 года, говорится, что болезнь начала развиваться в горле пациента.

Соответственно, мужчина жаловался на следующие симптомы:

кашель;

боль в горле;

охриплость голоса;

трудности при глотании;

ощущение усталости и недомогания.

Компьютерная томография его шеи обнаружила наполненный гноем абсцесс рядом с трахеей. Отметим, что подобные абсцессы могут привести к смерти, если вовремя не заметить и не начать лечение. В конце концов они могут блокировать дыхательные пути, что приведет к развитию других инфекций.

Лабораторные тесты не обнаружили никаких бактерий, вызывающих беспокойство, но специальная техника окрашивания грибов обнаружила наличие длинных корневидных нитей, называемых гифами.

Полученные результаты исследований и анализов побудили медицинских специалистов обратиться за советом в справочно-исследовательский центр Всемирной организации здравоохранения, который определил ДНК маловероятной подозреваемой.

Сам пациент отметил, что в последнее время не работал именно с этим видом. Но исследователи предполагают, что мужчина подвергся нападению грибка-убийцы, когда проводил собственные исследования, как миколог растений, включавших работу с плесенью, дрожжами и грибами. Известно, что мужчина долгое время работал с разными образцами и материалами, подвергшимися гниению. Вероятно, это и стало причиной заражения.

Как лечили инфицированного

К счастью, в специфическом лечении мужчина не нуждался, ему назначили обычный противогрибковый препарат. Также он проводил регулярное дренирование язвы в течение двух месяцев. Пациент находился под наблюдением врачей в течение двух лет, признаков повторной инфекции обнаружено не было.

Угрожает ли человечеству пандемия из-за Chondrostereum purpureum

Это был единственный случай. Ученые так и не выяснили, почему этот грибок, инфицирующий только растения, прижился на теле человека. Так, увидим ли мы подобное снова, остается неизвестным.

Но то, что Chondrostereum purpureum способен инфицировать человека — уже факт.

Как объясняют ведущие ученые, чтобы патогены любой разновидности закрепились внутри хозяина и начали размножаться, им нужны инструменты. То есть не только средство для обеспечения питательных веществ в виде тела хозяина, но и инструменты для того, чтобы справиться с враждебной средой (которой по сути является тело человека) и прижиться на нем.

Ученый исследует бактерии в чашке Петри. Фото: Getty Images

Грибки атакуют человека — что пугает ученых

Как отмечают ученые, в последние несколько лет появилось много новых патогенных грибков, и с усилением глобального потепления ситуация будет только усложняться. Дело в том, что повышение температуры ускоряет количество происходящих в грибах мутаций, которые могут повысить устойчивость к лекарствам и лучше адаптировать их к выживанию в организме человека.

Тем не менее многие ученые во всем мире занимаются изучением этого вопроса и разработкой соответствующих вакцин и методов лечения, которые могут предотвратить или контролировать инфекцию.

Напомним, мы писали, как глобальное потепление влияет на грибок и будет ли в мире больше инфекций и болезней.