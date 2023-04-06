Екологи б'ють на сполох через аномальне потепління в Арктиці

Потепління в Арктиці

Недавні кліматичні зміни викликали великий інтерес до Арктики та її ролі у кліматичній системі Землі. Одним із явищ, які дослідники вивчають, є "теплий арктично-холодний континент" (WACC), при якому танення морського льоду в Арктиці пов'язане із суворою зимовою погодою у регіонах середніх широт. Однак неясно, як зміни клімату впливають на цей зв'язок.

Про це пише ScienceDaily.

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Потепління в Арктиці

Дослідники з Кореї та США провели дослідження, використовуючи дані про погоду та кліматичні моделі, щоб з'ясувати, як потепління в Арктиці впливає на зв'язок між таненням морського льоду та суворою зимовою погодою у регіонах середніх широт.

Вони виявили, що хоча зв'язок між "теплим арктично-холодним континентом" зберігатиметься при продовженні кліматичного потепління, потепління в Арктиці стане менш надійним предиктором екстремальної зими.

За даними, зими в регіонах середніх широт стають суворішими і холоднішими, тоді як Арктика нагрівається вдвічі швидше, ніж у середньому у світі.

Минулого року, взимку 2022-2023, у Японії, Китаї та Кореї було зафіксовано рекордно низькі температури та снігопади, а на інших територіях Євразії та Північної Америки також спостерігалося різке похолодання із сильними снігопадами та тривалими періодами негативних температур.

Нагадаємо, що глобальне потепління впливає на перемішування вод Світового океану в Антарктичному регіоні планети. Це у свою чергу уповільнює глибоководні океанські течії і загрожує голодом морським тваринам і рослинам, так і катастрофічними змінами клімату на всій Землі.