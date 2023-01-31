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Два роки клопіткої роботи: астрономи створили найбільш деталізоване зображення Чумацького Шляху

31 січня 2023 10:31
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Астрономи створили найбільш деталізоване зображення Чумацького Шляху
Для цього науковці використали понад 21 тисячу знімків галактики
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Астрономам вдалося створити найбільш деталізоване зображення галактики "Чумацький Шлях". Вченим знадобилося два роки та 21 400 окремих знімків південного неба.

Про це повідомляє Space.com.

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Що відомо

Так, група вчених за допомогою астрономічного огляду у видимій і ближній інфрачервоній області спектра Dark Energy Camera міжамериканської обсерваторії Серро-Тололо у Чилі зібрали дані понад 3,32 млрд об’єктів у галактиці Чумацький Шлях.

Дослідники використовували Dark Energy Camera, щоб спостерігати за площиною Чумацького Шляху в оптичному та ближньому інфрачервоному діапазонах, відкриваючи цю область нашої галактики в безпрецедентних деталях. Зазначається, що для створення такого деталізованого каталогу знадобилося два роки, причому Dark Energy Camera створила понад 10 терабайт даних із 21 400 окремих знімків південного неба.

"Одна з головних причин успіху дослідження в тому, що ми просто вказали на область із надзвичайно високою щільністю зірок і були обережні з виявленням джерел, які з’являються майже одне над одним", — заявив дослідник із Гарвардсько-Смітсонівського астрофізичного центру Ендрю Сайджарі.

Нагадаємо, вчені дійшли висновку, що ядро планети раніше оберталося швидше, ніж мантія Землі. Зараз же обертання внутрішнього ядра Землі сповільнюється, про що свідчать дані сейсмологічної активності.

Окрім того, нещодавно вчені розповіли, що до Землі наближається комета, яку не бачили понад 50 тисяч років. Небесне тіло може затриматися у навколоземному космічному просторі протягом місяця.

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