Два года хлопотной работы: астрономы создали наиболее детализированное изображение Млечного Пути
Астрономам удалось создать наиболее детализированное изображение галактики "Млечный Путь". Ученым понадобилось два года и 21 400 отдельных снимков южного неба.
Об этом сообщает Space.com.
-
"Арсенал" отомстит "Челси" за Михаила Мудрика: планируется громкий трансфер
-
Светлана Тарабарова рассекретила пол третьего ребенка
-
Резников обсудит с Макроном вопрос передачи Украине истребителей F-16, — СМИ
-
В Черном море оккупанты увеличили количество кораблей
-
"Евровидение-2023" показало лого и слоган конкурса: в соцсетях это назвали плагиатом
-
Александр Усик рассказал, что ему пишут россияне: их сложно назвать людьми
-
Теперь как в Европе: Одесская епархия Православной церкви Украины определилась, когда будет отмечать Рождество
-
Конкурент для Артема Довбика: "Днепр-1" пригласил бразильского форварда
-
Франция рассматривает запрос на обучение украинских пилотов истребителей
-
Фонд Вадима Столара передал дроны Главному управлению разведки
Что известно
Так, группа ученых с помощью астрономического обзора в видимой и ближней инфракрасной области спектра Dark Energy Camera межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили собрали данные более 3,32 млрд объектов в галактике Млечный Путь.
Исследователи использовали Dark Energy Camera, чтобы наблюдать за плоскостью Млечного Пути в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне, открывая эту область нашей галактики в беспрецедентных деталях. Отмечается, что для создания такого детализированного каталога понадобилось два года, причем Dark Energy Camera создала более 10 терабайт данных из 21 400 отдельных снимков южного неба.
"Одна из главных причин успеха исследования в том, что мы просто указали на область с очень высокой плотностью звезд и были осторожны с обнаружением источников, которые появляются почти друг над другом", — заявил исследователь из Гарвардско-Смитсоновского астрофизического центра Эндрю Сайджари.
Напомним, ученые пришли к выводу, что ядро планеты раньше вращалось быстрее, чем мантия Земли. Сейчас вращение внутреннего ядра Земли замедляется, о чем свидетельствуют данные сейсмологической активности.
Кроме того, недавно ученые рассказали, что к Земле приближается комета, которую не видели более 50 тысяч лет. Небесное тело может задержаться в околоземном пространстве в течение месяца.