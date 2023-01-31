Астрономы создали наиболее детализированное изображение Млечного Пути

Для этого ученые использовали более 21 тысячи снимков галактики

Астрономам удалось создать наиболее детализированное изображение галактики "Млечный Путь". Ученым понадобилось два года и 21 400 отдельных снимков южного неба.

Об этом сообщает Space.com.

Что известно

Так, группа ученых с помощью астрономического обзора в видимой и ближней инфракрасной области спектра Dark Energy Camera межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили собрали данные более 3,32 млрд объектов в галактике Млечный Путь.

Исследователи использовали Dark Energy Camera, чтобы наблюдать за плоскостью Млечного Пути в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне, открывая эту область нашей галактики в беспрецедентных деталях. Отмечается, что для создания такого детализированного каталога понадобилось два года, причем Dark Energy Camera создала более 10 терабайт данных из 21 400 отдельных снимков южного неба.

"Одна из главных причин успеха исследования в том, что мы просто указали на область с очень высокой плотностью звезд и были осторожны с обнаружением источников, которые появляются почти друг над другом", — заявил исследователь из Гарвардско-Смитсоновского астрофизического центра Эндрю Сайджари.

Напомним, ученые пришли к выводу, что ядро планеты раньше вращалось быстрее, чем мантия Земли. Сейчас вращение внутреннего ядра Земли замедляется, о чем свидетельствуют данные сейсмологической активности.

Кроме того, недавно ученые рассказали, что к Земле приближается комета, которую не видели более 50 тысяч лет. Небесное тело может задержаться в околоземном пространстве в течение месяца.