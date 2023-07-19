Думали, що це скелет русалки: що відомо про незвичну знахідку в Австралії

Скелет невідомої тварини знайдений на австралійському пляжі. Фото: facebook/Bobbi-lee Oates

Днями у Квінсленді, Австралія, на місцевому пляжі виявили незвичні рештки. Користувачам соцмереж скелет невідомої тварини здався дуже схожим на русалку. Однак морські біологи спростували цю інформацію.

Про це пише Courier Mail.

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Австралійка Боббі-Лі Оутс, прогулюючись пляжем у Квінсленді, помітила незвичайно великий скелет. Звісно ж, існувала ймовірність натрапити на рештки кенгуру, китів, дельфінів, морських свиней або інших характерних для місцевості тварин.

Однак, зацікавившись знахідкою, Боббі надіслала фото спільноті морських біологів у Facebook.

Рештки австралійської "русалки". Фото: facebook/Bobbi-lee Oates

На думку дослідниці Гелен Марш з Університету Джеймса Кука, найімовірніше австралійка виявила рештки дельфіна, дюгоня або морського котика. Вчена аргументує це масивними розмірами скелета тварини, характерною формою черепа та міцними ребрами.

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