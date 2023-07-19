Думали, что это скелет русалки: что известно о необычной находке в Австралии

Скелет неизвестного животного обнаружен на австралийском пляже. Фото: facebook/Bobbi-lee Oates

На днях в Квинсленде, Австралия, на местном пляже обнаружили необычные останки. Пользователям соцсетей скелет неизвестного животного показался очень похожим на русалку. Однако морские биологи опровергли эту информацию.

Об этом пишет Courier Mail.

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Австралийка Бобби-Ли Оутс, прогуливаясь по пляжу в Квинсленде, заметила необычайно большой скелет. Конечно же, существовала вероятность встретить останки кенгуру, китов, дельфинов, морских свиней или других характерных для местности животных.

Однако, заинтересовавшись находкой, Бобби отправила фото в сообщество морских биологов в Facebook.

Останки австралийской "русалки". Фото: facebook/Bobbi-lee Oates

По мнению исследовательницы Гелен Марш из Университета Джеймса Кука, вероятнее всего австралийка обнаружила останки дельфина, дюгоня или морского котика. Ученая аргументирует это массивными размерами скелета животного, характерной формой черепа и крепкими ребрами.

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