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Дослідження стверджує, що Леонардо да Вінчі був сином рабині з Кавказу

14 березня 2023 23:13
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Леонардо да Вінчі - ким була мати відомого митця
Мати да Вінчі тривалий час вважалася тосканською селянкою
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Леонардо да Вінчі, автор "Мони Лізи" та символ епохи Відродження, був лише наполовину італійцем, а мати була рабинею з Кавказу, згідно із новим дослідженням.

Про це пише УНН.

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Мати да Вінчі довгий час вважалася тосканською селянкою, але професор Неаполітанського університету Карло Вечче, вважає, що насправді все складніше.

"Мати Леонардо була черкеською рабинею... з Кавказьких гір, була кілька разів проданою і перепроданою в Константинополі, потім у Венеції, перш ніж прибути до Флоренції", — сказав він на презентації нової книги.

В італійському місті вона познайомилася з молодим нотаріусом П'єро да Вінчі, "і сина їх звали Леонардо". Вечче десятиліттями вивчав рід да Вінчі та займався його роботами. Вони лягли основою нового роману "Посмішка Катерини, матері Леонардо".

Серед документів Вечче знайшов написаний самим батьком да Вінчі, юридичний документ про звільнення з рабства Катерини і відновлення свободи. Цей документ датований 1452 роком та був представлений у вівторок на пресконференції. Вечче вважає, що важке життя його матері-мігрантки вплинуло на творчість її геніального сина.

Раніше ми писали, що таке ChatGPT, у чому його особливість, як він працює та як зареєструватися й почати роботу з чатботом. 

 

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