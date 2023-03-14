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Исследование утверждает, что Леонардо да Винчи был сыном рабыни с Кавказа

14 марта 2023 23:13
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Леонардо да Винчи – кем была иметь известного художника
Мать да Винчи долгое время считалась тосканской крестьянкой
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Леонардо да Винчи, автор "Моны Лизы" и символ эпохи Возрождения, был лишь наполовину итальянцем, а мать была рабыней с Кавказа, согласно новому исследованию.

Об этом пишет УНН.

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Мать да Винчи долгое время считалась тосканской крестьянкой, но профессор Неаполитанского университета Карло Вечче считает, что на самом деле все сложнее.

"Мать Леонардо была черкесской рабыней... с Кавказских гор, была несколько раз продана и перепродана в Константинополе, затем в Венеции, прежде чем прибыть во Флоренцию", — сказал он на презентации новой книги.

В итальянском городе она познакомилась с молодым нотариусом Пьеро да Винчи, "и сына их звали Леонардо". Вече десятилетиями изучал род да Винчи и занимался его работами. Они легли в основу нового романа "Улыбка Екатерины, матери Леонардо".

Среди документов Вечче нашел написанный самим отцом да Винчи, юридический документ об освобождении от рабства Екатерины и восстановлении свободы. Этот документ датирован 1452 годом и был представлен во вторник на пресс-конференции. Вечче считает, что тяжелая жизнь его матери-мигрантки повлияла на творчество ее гениального сына.

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