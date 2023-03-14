Леонардо да Винчи – кем была иметь известного художника

Мать да Винчи долгое время считалась тосканской крестьянкой

Леонардо да Винчи, автор "Моны Лизы" и символ эпохи Возрождения, был лишь наполовину итальянцем, а мать была рабыней с Кавказа, согласно новому исследованию.

Об этом пишет УНН.

Мать да Винчи долгое время считалась тосканской крестьянкой, но профессор Неаполитанского университета Карло Вечче считает, что на самом деле все сложнее.

"Мать Леонардо была черкесской рабыней... с Кавказских гор, была несколько раз продана и перепродана в Константинополе, затем в Венеции, прежде чем прибыть во Флоренцию", — сказал он на презентации новой книги.

В итальянском городе она познакомилась с молодым нотариусом Пьеро да Винчи, "и сына их звали Леонардо". Вече десятилетиями изучал род да Винчи и занимался его работами. Они легли в основу нового романа "Улыбка Екатерины, матери Леонардо".

Среди документов Вечче нашел написанный самим отцом да Винчи, юридический документ об освобождении от рабства Екатерины и восстановлении свободы. Этот документ датирован 1452 годом и был представлен во вторник на пресс-конференции. Вечче считает, что тяжелая жизнь его матери-мигрантки повлияла на творчество ее гениального сына.

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