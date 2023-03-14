Леонардо да Винчи – кем была иметь известного художника

Исследование утверждает, что Леонардо да Винчи был сыном рабыни с Кавказа
Леонардо да Винчи, автор "Моны Лизы" и символ эпохи Возрождения, был лишь наполовину итальянцем, а мать была рабыней с Кавказа, согласно новому исследованию.
Об этом пишет УНН.
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Мать да Винчи долгое время считалась тосканской крестьянкой, но профессор Неаполитанского университета Карло Вечче считает, что на самом деле все сложнее.
"Мать Леонардо была черкесской рабыней... с Кавказских гор, была несколько раз продана и перепродана в Константинополе, затем в Венеции, прежде чем прибыть во Флоренцию", — сказал он на презентации новой книги.
В итальянском городе она познакомилась с молодым нотариусом Пьеро да Винчи, "и сына их звали Леонардо". Вече десятилетиями изучал род да Винчи и занимался его работами. Они легли в основу нового романа "Улыбка Екатерины, матери Леонардо".
Среди документов Вечче нашел написанный самим отцом да Винчи, юридический документ об освобождении от рабства Екатерины и восстановлении свободы. Этот документ датирован 1452 годом и был представлен во вторник на пресс-конференции. Вечче считает, что тяжелая жизнь его матери-мигрантки повлияла на творчество ее гениального сына.
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