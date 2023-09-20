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Чому саме жінок звинувачували у відьомстві? Причиною могла бути робота

20 вересня 2023 20:16
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Чому у відьомстві звинувачували саме жінок? Відповідь крилась у професії
Тортури над жінкою, яку звинуватили у відьомстві. Фото: Getty Images
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Бути людиною в 16-17 століттях справжнє випробування, навіть якщо ти живеш в Англії. Холод, нестача їжі, антисанітарія, хвороби, чума, війни — ось з чим доводилося стикатися. А на жінок чекала ще одна постійна загроза — звинувачення у чаклунстві

Але чому в практиці темних мистецтв було звинувачено набагато більше жінок, ніж чоловіків? У питанні розібралась доцентка Кембриджського університету Філіппа Картер. На її думку, це могло бути пов'язано з роботами, якими вимушені були займатися виключно представниці прекрасної статі. Повідомляє видання IFLScience.

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На Британських островах і в Новій Англії в 16-17 століттях було відкрите справжнє полювання на відьом та чаклунів. Проте вчені простежують чітке гендерне упередження. Так, лише 10-30% обвинувачених були чоловіками.

Зазвичай "відьом" звинувачували у таких злочинах:

  • вбивства (дітей, дорослих людей, тварин);
  • напади на дітей;
  • насилання хвороб, вроків;
  • насилання проклять, через які люди втрачали розум та божеволіли;
  • псування врожаїв;
  • спричинення імпотенції та безпліддя. 

 

Чому звинувачували у відьомстві саме жінок — дослідження
Ілюстрація 19 століття "Допит відьми". Фото: wikipedia.org

Чому звинувачували у відьомстві саме жінок — дослідження 

Щоб розібратися у цьому питанні, Філіппа Картер звернулася до журналів справ Річарда Нейпіра, видатного англійського медика та астролога, який працював між 1597 і 1634 роками.

Впродовж своєї довгої кар'єри він провів майже 70 тис. окремих консультацій, невелика частина з яких стосувалася підозр у чаклунстві та чарах.

За словами дослідниці, багато хто приходив но Нейпіра з побоюванням, що їх зачарував сусід. Причому скарги були дуже різні, від розбитого серця до зубного болю.

"Клієнти використовували Нейпіра як резонанс для цих страхів, просячи у нього підтвердження від зірок або амулетів, щоб захиститися від лиха", — пояснила Картер.

Як помітила науковиця, серед 802 клієнтів Нейпіра, які назвали підозрюваних у відьомстві, 130 надали подробиці про рід діяльності обвинувачених. Проаналізувавши ці записи, Картер вдалось знайти зв'язок між професією та "відьомством". 

Так у протоколах справ регулярно фігурували шість типів робіт: 

  • послуги харчування;
  • охорона здоров'я та акушерство;
  • догляд за дітьми;
  • ведення домашнього господарства;
  • тваринництво;
  • молочне виробництво. 

Всі ці роботи, як правило, виконували виключно жінки. Вони давали жінкам як певну владу, так і велику відповідальність. Якщо щось йшло не так або виходило з під контролю, це ставало приводом для підозр зв'язку з нечистою силою.

"Домогосподарка раннього сучасного часу відповідала за здоров’я худоби, а також людей; вона робила припарки та сиропи для лікування обох. Коли тварина дивно хворіє, це можна витлумачити як зловмисне зловживання її навичками цілительства", — зазначила Картер.

 

Чому так багато жінок звинуватили у чаклунстві
Середньовічний суд над салемськими відьмами. Фото: Library of Congress

Жінки часто поєднували кілька джерел доходу, працюючи в кількох домогосподарствах, щоб звести кінці з кінцями: дивитися дітей, готувати їжу, лікувати інвалідів. Вони працювали не тільки в одному ризикованому секторі, а відразу в багатьох. Це підвищило шанси отримати відьомське клеймо. 

На думку Картер, ці обвинувачені жінки часто опинялися не в тому місці в невідповідний час.

"Частота соціальних контактів у жіночих професіях збільшує ймовірність бути втягнутими в суперечки або непорозуміння, які часто лежать в основі підозр у чаклунстві. Багато звинувачень пов’язані з простою присутністю під час нещастя іншого", — розповіла дослідниця.

Робота Картер надає ще одну переконливу причину, чому жінки займали набагато більше місця, ніж чоловіки, у моральній паніці навколо чаклунства, яке в кінцевому підсумку стало причиною сотень страт.

"Кожен Хелловін нам нагадують, що стереотипна відьма — це жінка. Історично ризикованість "жіночої роботи" може бути однією з причин цього", — підсумувала Картер.

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