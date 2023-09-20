Чому у відьомстві звинувачували саме жінок? Відповідь крилась у професії

Чому саме жінок звинувачували у відьомстві? Причиною могла бути робота
Бути людиною в 16-17 століттях справжнє випробування, навіть якщо ти живеш в Англії. Холод, нестача їжі, антисанітарія, хвороби, чума, війни — ось з чим доводилося стикатися. А на жінок чекала ще одна постійна загроза — звинувачення у чаклунстві.
Але чому в практиці темних мистецтв було звинувачено набагато більше жінок, ніж чоловіків? У питанні розібралась доцентка Кембриджського університету Філіппа Картер. На її думку, це могло бути пов'язано з роботами, якими вимушені були займатися виключно представниці прекрасної статі. Повідомляє видання IFLScience.
Суди над відьмами — кого та за що судили
На Британських островах і в Новій Англії в 16-17 століттях було відкрите справжнє полювання на відьом та чаклунів. Проте вчені простежують чітке гендерне упередження. Так, лише 10-30% обвинувачених були чоловіками.
Зазвичай "відьом" звинувачували у таких злочинах:
- вбивства (дітей, дорослих людей, тварин);
- напади на дітей;
- насилання хвороб, вроків;
- насилання проклять, через які люди втрачали розум та божеволіли;
- псування врожаїв;
- спричинення імпотенції та безпліддя.
Чому звинувачували у відьомстві саме жінок — дослідження
Щоб розібратися у цьому питанні, Філіппа Картер звернулася до журналів справ Річарда Нейпіра, видатного англійського медика та астролога, який працював між 1597 і 1634 роками.
Впродовж своєї довгої кар'єри він провів майже 70 тис. окремих консультацій, невелика частина з яких стосувалася підозр у чаклунстві та чарах.
За словами дослідниці, багато хто приходив но Нейпіра з побоюванням, що їх зачарував сусід. Причому скарги були дуже різні, від розбитого серця до зубного болю.
"Клієнти використовували Нейпіра як резонанс для цих страхів, просячи у нього підтвердження від зірок або амулетів, щоб захиститися від лиха", — пояснила Картер.
Як помітила науковиця, серед 802 клієнтів Нейпіра, які назвали підозрюваних у відьомстві, 130 надали подробиці про рід діяльності обвинувачених. Проаналізувавши ці записи, Картер вдалось знайти зв'язок між професією та "відьомством".
Так у протоколах справ регулярно фігурували шість типів робіт:
- послуги харчування;
- охорона здоров'я та акушерство;
- догляд за дітьми;
- ведення домашнього господарства;
- тваринництво;
- молочне виробництво.
Всі ці роботи, як правило, виконували виключно жінки. Вони давали жінкам як певну владу, так і велику відповідальність. Якщо щось йшло не так або виходило з під контролю, це ставало приводом для підозр зв'язку з нечистою силою.
"Домогосподарка раннього сучасного часу відповідала за здоров’я худоби, а також людей; вона робила припарки та сиропи для лікування обох. Коли тварина дивно хворіє, це можна витлумачити як зловмисне зловживання її навичками цілительства", — зазначила Картер.
Жінки часто поєднували кілька джерел доходу, працюючи в кількох домогосподарствах, щоб звести кінці з кінцями: дивитися дітей, готувати їжу, лікувати інвалідів. Вони працювали не тільки в одному ризикованому секторі, а відразу в багатьох. Це підвищило шанси отримати відьомське клеймо.
На думку Картер, ці обвинувачені жінки часто опинялися не в тому місці в невідповідний час.
"Частота соціальних контактів у жіночих професіях збільшує ймовірність бути втягнутими в суперечки або непорозуміння, які часто лежать в основі підозр у чаклунстві. Багато звинувачень пов’язані з простою присутністю під час нещастя іншого", — розповіла дослідниця.
Робота Картер надає ще одну переконливу причину, чому жінки займали набагато більше місця, ніж чоловіки, у моральній паніці навколо чаклунства, яке в кінцевому підсумку стало причиною сотень страт.
"Кожен Хелловін нам нагадують, що стереотипна відьма — це жінка. Історично ризикованість "жіночої роботи" може бути однією з причин цього", — підсумувала Картер.