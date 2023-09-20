Почему в колдовстве обвиняли именно женщин? Ответ крылся в профессии

Пытки над женщиной, которую обвинили в колдовстве. Фото: Getty Images

Быть человеком в 16-17 веках настоящее испытание, даже если ты живешь в Англии. Холод, недостаток пищи, антисанитария, болезни, чума, войны — вот с чем приходилось сталкиваться. А женщин ждала еще одна постоянная угроза — обвинение в колдовстве.

Но почему в практике темных искусств было обвинено гораздо больше женщин, чем мужчин? В вопросе разобралась доцент Кембриджского университета Филиппа Картер. По ее мнению, это могло быть связано с работами, которыми были вынуждены заниматься исключительно представительницы прекрасного пола. Сообщает издание IFLScience.

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На Британских островах и в Новой Англии в 16-17 веках была открыта настоящая охота на ведьм и колдунов. Однако ученые прослеживают четкое гендерное предубеждение. Так, только 10-30% обвиняемых были мужчинами.

Обычно ведьм обвиняли в таких преступлениях:

убийства (детей, взрослых людей, животных);

нападения на детей;

насылание болезней, порчи;

насылание проклятий, из-за которых люди теряли разум и сходили с ума;

порча урожаев;

причинение импотенции и бесплодия.

Иллюстрация 19 века "Допрос ведьмы". Фото: wikipedia.org

Почему обвиняли в колдовстве именно женщин

Чтобы разобраться в этом вопросе, Филиппа Картер обратилась в журналы дел Ричарда Нейпира, выдающегося английского медика и астролога, работавшего между 1597 и 1634 годами.

За свою долгую карьеру он провел почти 70 тыс. отдельных консультаций, небольшая часть из которых касалась подозрений в колдовстве и волшебстве.

По словам исследовательницы, многие приходили к Нейпиру с опаской, что их заколдовал сосед. Причем жалобы были очень разные, от разбитого сердца до зубной боли.

"Клиенты использовали Нейпира в качестве резонанса для этих страхов, прося у него подтверждения от звезд или амулетов, чтобы защититься от беды", — пояснила Картер.

Как заметила ученая, среди 802 клиентов Нейпира, назвавших подозреваемых в ведомстве, 130 предоставили подробности о роде деятельности обвиняемых. Проанализировав эти записи, Картеру удалось найти связь между профессией и "колдовством".

Так, в протоколах дел регулярно фигурировали шесть типов работ:

услуги питания;

здравоохранение и акушерство;

уход за детьми;

ведение домашнего хозяйства;

животноводство;

молочное производство.

Все эти работы, как правило, выполняли исключительно женщины. Они давали женщинам как определенную власть, так и большую ответственность. Если что-то шло не так или выходило из-под контроля, это становилось поводом для подозрений в связи с нечистой силой.

"Домохозяйка отвечала за здоровье скота, а также людей; она делала припарки и сиропы для лечения обоих. Когда животное странно болеет, это можно истолковать как злонамеренное злоупотребление навыками целительства", — отметила Картер.

Женщины часто объединяли несколько источников дохода, работая в нескольких домохозяйствах, чтобы свести концы с концами: смотреть детей, готовить еду, лечить инвалидов. Они работали не только в одном рискованном секторе, а сразу во многих. Это повысило шансы получить клеймо ведьмы.

По мнению Картера, эти обвиняемые женщины часто оказывались не в том месте в неподходящее время.

"Частота социальных контактов в женских профессиях увеличивает вероятность быть вовлеченными в споры или недоразумения, часто лежащие в основе подозрений в колдовстве. Многие обвинения связаны с простым присутствием во время несчастья другого", — рассказала исследовательница.

Работа Картер дает еще одну убедительную причину, почему женщины занимали гораздо больше места, чем мужчины, в моральной панике вокруг колдовства, которое в конечном итоге стало причиной сотен казней.

"Каждый Хэллоуин нам напоминают, что стереотипная ведьма — это женщина. Исторически рискованность "женской работы" может быть одной из причин этого", — подытожила Картер.