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Агресор тисне на науковців на окупованих територіях: деталі

22 квітня 2023 23:20
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Агресор тисне на науковців на окупованих територіях: деталі
Молоді науковці роблять дослідження. Фото: Національна академія наук України
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

На тимчасово окупованих територіях України ворог почав тиснути на академіків та членкорів Національної академії наук України. Їх хочуть змусити вступити до російської академії наук.

Про це інформує Спротив.

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Українським академікам, які залишилися проживати на захоплених територіях повідомили, що їм необхідно вступити до російської академії наук й відмовитись від членства в НАНУ. Заохочують науковців виплатою від 40 до 80 тисяч рублів, але у випадку відмови обіцяють заблокувати роботу й "подальші проблеми".

Крім цього заявили, що для вступу до лав російської академії наук необхідно отримати паспорт РФ.

Нагадаємо, що російські окупанти організували приховане спостереження за українцями в тимчасово окупованому Енергодарі. Окрім того, вони посилили тиск на працівників Запорізької АЕС.

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