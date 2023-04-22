Агресор тисне на науковців на окупованих територіях: деталі

Молоді науковці роблять дослідження. Фото: Національна академія наук України

На тимчасово окупованих територіях України ворог почав тиснути на академіків та членкорів Національної академії наук України. Їх хочуть змусити вступити до російської академії наук.

Про це інформує Спротив.

Читайте також:

Тиск агресора на українських науковців

Українським академікам, які залишилися проживати на захоплених територіях повідомили, що їм необхідно вступити до російської академії наук й відмовитись від членства в НАНУ. Заохочують науковців виплатою від 40 до 80 тисяч рублів, але у випадку відмови обіцяють заблокувати роботу й "подальші проблеми".

Крім цього заявили, що для вступу до лав російської академії наук необхідно отримати паспорт РФ.

Нагадаємо, що російські окупанти організували приховане спостереження за українцями в тимчасово окупованому Енергодарі. Окрім того, вони посилили тиск на працівників Запорізької АЕС.