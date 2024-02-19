Как запечь куриную грудку, чтобы получилась сочная и ароматная — видео и фото

Куриное филе в соусе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Представьте сочные кусочки куриного филе, с нежным соусом, который пробуждает аппетит только своим ароматом. Этот рецепт куриного филе превратит ваш обычный ужин в настоящий кулинарный праздник. Узнайте, как создать это блюдо и порадуйте своих близких неповторимым вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

куриное филе 600 г;

лук 2 шт.;

соль, черный молотый перец;

сыр 100 г;

майонез 2-3 ст. л.;

сметана 2-3 ст. л.;

чеснок 1 зубчик;

сливочное масло.

Способ приготовления

Нарезать лук тонкими полукольцами. Обжарить лук на сковороде 1-2 минуты до мягкости.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать куриное филе на тонкие ломтики. Посолить и поперчить.

Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр на крупную терку. Измельчить чеснок. Смешать сметану, майонез, сыр и чеснок.

Соус для курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом. Выложить половину лука. Сверху кусочки филе.

Куриное филе и соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать половиной соуса. Снова повторить все слои: лук, куриное филе, соус.

Куриное филе и соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при температуре 180 °С 20-30 минут до румяности.

Рис и курица. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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