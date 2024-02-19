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Рецепт куриного филе с невероятно вкусным соусом

19 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как запечь куриную грудку, чтобы получилась сочная и ароматная — видео и фото
Куриное филе в соусе. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Представьте сочные кусочки куриного филе, с нежным соусом, который пробуждает аппетит только своим ароматом. Этот рецепт куриного филе превратит ваш обычный ужин в настоящий кулинарный праздник. Узнайте, как создать это блюдо и порадуйте своих близких неповторимым вкусом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • куриное филе 600 г;
  • лук 2 шт.;
  • соль, черный молотый перец;
  • сыр 100 г;
  • майонез 2-3 ст. л.;
  • сметана 2-3 ст. л.;
  • чеснок 1 зубчик;
  • сливочное масло. 

Способ приготовления 

Нарезать лук тонкими полукольцами. Обжарить лук на сковороде 1-2 минуты до мягкости.

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Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать куриное филе на тонкие ломтики. Посолить и поперчить.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр на крупную терку. Измельчить чеснок. Смешать сметану, майонез, сыр и чеснок.

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Соус для курицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом. Выложить половину лука. Сверху кусочки филе. 

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Куриное филе и соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать половиной соуса. Снова повторить все слои: лук, куриное филе, соус.

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Куриное филе и соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при температуре 180 °С 20-30 минут до румяности.

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Рис и курица. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте мясной подливки для макарон, риса, гречки или пюре.

Также Клопотенко рассказал о лайфхаках, как приготовить рассыпчатый рис.

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