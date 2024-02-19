Как запечь куриную грудку, чтобы получилась сочная и ароматная — видео и фото

Рецепт куриного филе с невероятно вкусным соусом
Представьте сочные кусочки куриного филе, с нежным соусом, который пробуждает аппетит только своим ароматом. Этот рецепт куриного филе превратит ваш обычный ужин в настоящий кулинарный праздник. Узнайте, как создать это блюдо и порадуйте своих близких неповторимым вкусом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе 600 г;
- лук 2 шт.;
- соль, черный молотый перец;
- сыр 100 г;
- майонез 2-3 ст. л.;
- сметана 2-3 ст. л.;
- чеснок 1 зубчик;
- сливочное масло.
Способ приготовления
Нарезать лук тонкими полукольцами. Обжарить лук на сковороде 1-2 минуты до мягкости.
Нарезать куриное филе на тонкие ломтики. Посолить и поперчить.
Натереть сыр на крупную терку. Измельчить чеснок. Смешать сметану, майонез, сыр и чеснок.
Смазать форму сливочным маслом. Выложить половину лука. Сверху кусочки филе.
Смазать половиной соуса. Снова повторить все слои: лук, куриное филе, соус.
Выпекать при температуре 180 °С 20-30 минут до румяности.
Раньше мы писали о рецепте мясной подливки для макарон, риса, гречки или пюре.
Также Клопотенко рассказал о лайфхаках, как приготовить рассыпчатый рис.
Читайте Новини.LIVE!