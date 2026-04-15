Топ продуктов с железом: что стоит купить в магазине уже сегодня

Женщина выбирает овощи на одесском рынке.

В украинских магазинах можно найти немало продуктов с высоким содержанием железа, и это проще, чем кажется. Речь идет не только о мясе или печени — список значительно шире и доступен ежедневно. Правильно подобранный рацион помогает поддерживать уровень железа без дополнительных препаратов.

Железо в продуктах — базовый способ поддержать организм без сложных схем, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vansiton.

Животные продукты, которые можно приобрести в магазинах

Печень. Хоть не все ее любят, она дает около 6,5 мг на 100 грамм, что делает ее отличным источником этого элемента. Говяжья или куриная — разницы нет.

Красное мясо. Говядина не только вкусная, но и богата железом: в 100 г фарша содержится 2,7 мг, что равно 15% суточной потребности.

Темное мясо индейки. В 100 г темного мяса индейки содержится 2,3 мг железа, а также 29 г белка на порцию.

Яйца. Больше всего железа сосредоточено в желтках: в 100 г желтков (более 5 крупных яиц) содержится 5-7 мг железа.



Кунжут. Эти семена лидируют среди продуктов растительного происхождения по содержанию железа: в 100 г содержится около 16 мг, что составляет 89% от дневной нормы. Поэтому просто добавляйте его в блюда для повышения их питательности и полезности



Темный шоколад. Шоколад с высоким содержанием какао — действительно хороший источник железа (примерно 11 мг на 100 г). К тому же продукт содержит антиоксиданты, магний и полезные полифенолы, которые могут поддерживать здоровье сердца. Важно выбирать шоколад с содержанием какао 70-85%, чтобы получить максимум пользы.

Семена подсолнечника. Они содержат витамин E, магний, полезные жиры и растительный белок. Витамин E работает как антиоксидант и помогает защищать клетки от повреждений. При этом продукт содержит примерно 5-6 мг железа на 100 г. Семена подсолнечника можно добавлять в салаты, каши или домашнюю гранолу.

Кешью и фисташки. Орехи кешью - питательный продукт, богатый полезными жирами, магнием, медью и железом (примерно 6,1 мг на 100 г). Фисташки содержат белок, клетчатку, калий и антиоксиданты. На 100 грамм они имеют около 7 мг железа и могут поддерживать здоровье сердца и контролировать уровень холестерина. Однако будьте осторожны — ограничивайте их потребление до 30 г в день из-за высокой калорийности.

Шпинат. 100 г свежего шпината содержит железа на 2,7 мг. Хотя усваивается он менее эффективно, шпинат богат витамином С, который улучшает всасывание.

Кроме перечисленных продуктов, железо также содержится во многих других продуктах, которые можно легко включить в ежедневный рацион. Овощи, фрукты и крупы богаты железом, среди них гречка, бурый рис, перловая крупа, брокколи, свекла, курага, яблоки, изюм, инжир, чернослив, миндаль и фундук.

Сколько нужно железа в сутки

Потребность в гемовом железе разная и к тому же меняется с возрастом.

Детям до года нужно около 4 мг в сутки, до подросткового возраста 10-13 мг. Подросткам-парням необходимо 15 мг, девушкам — до 20 мг. Взрослым мужчинам достаточно 10-12 мг, а женщинам до 30 мг. Во время беременности показатель может доходить до 33 мг.

Ранее Новини.LIVE сообщали о 11 самых вредных продуктов в супермаркетах. Оказалось, что часть популярных товаров можно смело заносить в черный список покупателя. Дело в том, что некоторые продукты, которые люди покупают почти каждый день, при регулярном употреблении могут негативно влиять на организм.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине усилят контроль над качеством продуктов. Первый этап проверки будет проводиться уже на таможне. Образцы продуктов будут отбирать и исследовать в течение определенного срока.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что означает маркировка на яйцах. Часто покупатели не понимают, какую категорию лучше выбрать — С0, С1 или С2. Одни яйца лучше для жарки, другие для варки и добавления в салаты.