Что грозит тем, кто давал взятки врачам за диагнозы – объяснение юриста

ГБР нашло список тех, кто платил за диагнозы. Фото: ГБР

Правоохранители взялись за должностных лиц, которые продавали диагнозы и справки, чтобы мужчины уклонялись от военной службы. Недавно состоялся первый суд против главы МСЭК Хмельницкой области Татьяны Крупы, обвиняемой в незаконном обогащении. Во время обысков у нее дома, кроме денег, нашли список уклонистов, которым женщина якобы продавала статус инвалидности.

Что грозит тем, кто давал взятки врачам, Новини.LIVE ответила юрист Надежда Шуляк.

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После разоблачения руководителя МСЭК и его сообщников, подозреваемых во взяточничестве за установление инвалидностей на основании фиктивных диагнозов, ГБР было сообщено о наличии списков лиц, возможно пытавшихся уклониться от мобилизации путем получения инвалидности. В частности, в списках указаны фамилии, имя и диагноз.

Спрашивается, какая ответственность таких лиц, в случае доказывания дачи взятки за оформление инвалидности на основании фиктивных диагнозов?

"Скорее всего, в отношении каждого лица, указанного в этих списках, правоохранительными органами будет проводиться ряд мероприятий для выявления правонарушения. В случае выявления признаков уголовного правонарушения, в отношении каждого лица возможно открытие уголовного производства", — сказала юрист.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Обвинять таких лиц могут по нескольким статьям:

ст. 336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу при мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция которой предусматривает штраф от 17 000 до 68 000 или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

По словам юриста, назначение конкретной степени ответственности лицам, получившим фиктивную инвалидность, зависит от ряда обстоятельств.

В частности, имеет значение:

осуществлялось ли должностными лицами МСЭК или врачами вымогательство неправомерной выгоды,

имеется ли вина лица, получившего инвалидность,

доказано ли надлежащими доказательствами отсутствие у лица диагноза, предусматривающего оформление инвалидности.

"Стоит также отметить, что наличие лица в указанных списках его фамилии и диагноза не свидетельствует и не доказывает факт уклонения от мобилизации или предоставления неправомерной выгоды", — добавила юрист.

Следует напомнить, что в Украине действует презумпция невиновности, определенная ст. 62 Конституции Украины: лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.

Напомним, в понедельник, 7 октября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяне Крупе.

Также правоохранители разоблачили, что в Киевской области глава межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) предоставлял медицинские выводы с фиктивными диагнозами для уклонистов. Ему грозит до семи лет лишения свободы.