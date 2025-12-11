Жилье для переслеенцев - государственные выплаты и программы

Разрушенное жилье. Фото: Kaniuka Ruslan/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images

Внутри Украины проживают миллионы внутренне перемещенных лиц. Еще сотни тысяч остаются в прифронтовых регионах и стоят перед выбором — оставить дом или оказаться в эпицентре войны. И для всех них одной из главных проблем является вопрос жилья. Страх покинуть дом, а потом не иметь денег на аренду или покупку — реалии ВПЛ в Украине. Часть людей решаются на кредиты и государственные программы, а кто-то годами продолжает жить в модульных городках или общежитиях.

Об острой потребности в жилье для переселенцев, возможности государственной поддержки в виде программ и экспертные советы по вложениям в недвижимость — в материале Новини.LIVE.

Аренда жилья для ВПЛ

На четвертый год полномасштабной войны стоит смотреть правде в глаза — государство не обеспечивает жильем всех переселенцев, поэтому страх некоторых людей выезжать из прифронтовых регионов из-за отсутствия жилья и денег очень понятен.

Жилье в Мариуполе. Фото: из открытых источников

ВПЛ могут рассчитывать на денежную поддержку государства в размере 2000 грн на взрослого и 3000 грн на для детей и людей с инвалидностью ежемесячно. Если члены семьи работают, то эти деньги могут частично покрыть аренду жилья. Однако, рынок на сегодня не готов предоставлять ВПЛ дешевые предложения.

"Из-за того, что арендодатели устанавливают свои правила игры и нормы, мы можем констатировать, что есть недостаток доступной аренды для ВПЛ. Это связано с психологическими факторами, когда собственники не готовы к ВПЛ, и с экономической — потому что эта категория населения кажется арендодателям менее платежеспособной и благонадежной", — прокомментировала Новини.LIVE эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.

По ее словам, 98% рынка аренды находится в тени, следовательно, владельцы жилья действуют не по закону, а устанавливают собственные правила. Именно поэтому и появляются объявления вроде "Сдам квартиру только не для переселенцев", или же наоборот "Сдам квартиру ВПЛ". Стоит отметить, что из-за незаконной деятельности арендодатели могут завышать цену на свой лот, иногда на 30%.

"На законодательном уровне сейчас вырабатывается механизм новой жилищной политики, в ней появляется понятие социальной аренды. Она прописывается в первую очередь и для ВПЛ. Но этот механизм еще в работе", — добавила эксперт.

Покупка жилья для ВПЛ

Параллельно с государственными выплатами для переселенцев действуют две жилищные программы. "єВідновлення" — ею можно воспользоваться для получения возмещения за разрушенное жилье. А также "єОселя" — особые условия для разных категорий граждан для покупки своего жилья.

Как вариант, переселенцы могут совместить эти две программы, чтобы приобрести себе жилье — использовать сертификат за разрушенное жилье как первый взнос в программе "єОселя". Однако, банк будет обращать внимание и на платежеспособность семьи, сможет ли она обслуживать кредит. То есть, такой вариант возможен только для трудоспособных переселенцев.

Жилье для переселенцев. Фото: Kaniuka Ruslan/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images

Отдельно стоит отметить, что играет роль и география — в какой регион люди переехали и где собираются или арендовать или покупать жилье. Ведь с войной рынок недвижимости существенно изменился.

"Раньше по программе "єОселя" можно было выбрать для себя жилье, которому не более 3 лет. В регионах это было очень трудно найти, особенно в маленьких городах. Этот срок увеличили до 10 лет. Поэтому увеличилось количество вариантов жилья", — добавила эксперт Берещак.

Помощь ВПЛ — где и как жить

Большую роль в помощи переселенцам играют агентства ООН и их партнеры, которые предоставляют семьям денежную помощь. Кроме того, помогают украинцам с ремонтами поврежденных домов и ремонтами укрытий.

Еще в начале войны партнеры построили во многих регионах модульные городки, куда заселили переселенцев. Большая часть людей использует это жилье не как временное, а как постоянное, ожидая дальнейшей помощи государства или возвращения домой.

Модульный городок в Полтаве. Фото: из открытых источников

Модульный городок в Ровенской области. Фото: из открытых источников

"Мы не можем знать конкретную ситуацию, в которой находится каждая семья ВПЛ. Но независимо из какого они региона и населенного пункта, я считаю, если у них есть возможность воспользоваться государственными программами или у них есть определенные сбережения и капитал, который можно использовать как часть для их программ, им 100% надо рассмотреть покупку недвижимости. Именно там, где они находятся. И рассматривать это как инвестицию, даже если они планируют возвращаться домой. А потом при необходимости они могли бы продать и иметь капитал на восстановление жилья в своем регионе", —добавила эксперт Берещак.

Переселенцы не могут повлиять на ситуацию с безопасностью, чтобы спланировать где и как им жить. Часть из них не в состоянии улучшить свое экономическое положение, а значит им не доступна ипотека.

Поэтому и получается, что несмотря на неопределенность значительная часть людей планируют возвращаться домой и живут "на чемоданах" в месте, на которое сейчас хватает денег.