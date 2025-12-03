Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает старшим наводчикам миномета

Минометчик. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с минометами. Речь идет о старших наводчиках миномета.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 24 ноября.

Обязанности старшего наводчика миномета

Старший наводчик должен выполнять боевые задачи с применением миномета, корректировать стрельбу, помогать в обучении номеров обслуги, взаимодействовать с командиром взвода. Также такой специалист должен поддерживать и обслуживать огневое оружие и спецоборудование.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают дисциплинированных и ответственных людей в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеют опыт работы за минометом, пригодны к службе по состоянию здоровья и моральным качествам, имеют высокий уровень физической подготовки, способны переносить физические нагрузки, готовы работать в зоне активных боевых действий. Предпочтение отдадут претендентам, которые знают специализированное программное обеспечение и имеют опыт военной службы. Обязательно иметь образование: по меньшей мере полное среднее.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата составит 27–127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплаты — 3 300 гривен. На должность могут перевести бойцов, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в рекламных кампаниях в интернете. Речь идет о PPC-специалистах.

Также в войско приглашают фрезеровщиков. Занять такую должность могут те, кто разбирается во фрезерной обработке.