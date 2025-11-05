Аграрии и рабочие чаще попадают под мобилизацию — в ВСУ дали ответ

Военнослужащие ВСУ. Фото: 24 ОМБр

Неравенство в мобилизации, которое замечают украинцы, не означает, что призыв осуществляется по имущественному принципу или социальному статусу. Большое количество обычных работников среди мобилизованных является показателем состава общества.

Об этом заявил военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире программы День.LIVE.

Почему в Украине в основном воюют обычные работники

По его словам, структура мобилизации закономерно отражает социальный состав общества. Если в стране 40-50% населения составляют представители рабочих или аграрных профессий, логично, что именно из этих сфер будет больше всего мобилизованных.

"Украинская армия — это срез украинского общества. И если в украинском обществе, скажем, 40 или 50% представлено как рабочие или, скажем так, аграрные профессии, то это понятно, что из этой категории будут набирать больше людей. Это какая-то определенная пропорция из всех любых категорий призыва происходит", — отметил Тимочко.

Он подчеркнул, что говорить об "имущественном цензе" в мобилизации — неправильно. Набор происходит пропорционально структуре общества, а не по уровню доходов или известности человека. Вместе с тем эксперт признал, что в обществе существует запрос на лучшую коммуникацию со стороны государства и примеры справедливого отношения ко всем категориям граждан.

Тимочко также привел пример с госслужащими, чтобы показать, как искаженно воспринимаются цифры. По его словам, в Украине около 160 тысяч государственных служащих, из которых 120 тысяч — женщины, а среди мужчин часть непригодна по возрасту или по состоянию здоровья.

"Из того, что там осталось, тех 20 тысяч, 5 или 6 тысяч призвано. Итак, мы можем говорить, из тех госслужащих, которые пригодны, призвали 25%. Много? Ну, если в процентах — это много. Если по количеству — ну, понимаем, мало. Поэтому, примерно, я говорю всегда, знаете, когда мы называем цифры или называем проценты, мы должны разъяснять, откуда они происходят, какая их базовая составляющая", — сказал Тимочко.

