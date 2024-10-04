Как предприятия могут забронировать своих сотрудников

Гражданин в ТЦК. Фото: Винницкий ОТЦК

Полномасштабная война в Украине продолжается, а это значит, что военнообязанных мужчин до сих пор мобилизуют на фронт. Однако сотрудники некоторых предприятий могут быть забронированы, если бизнес отвечает определенным критериям.

Об этом сообщает 24 канал.

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Как предприятиям забронировать своих сотрудников

Для того чтобы была возможность забронировать работников, компания должна отвечать по меньшей мере трем критериям из шести возможных. В частности, под норму могут подпадать предприятия:

которые являются резидентами "Дія.Сити";

минимальная сумма налогов (уплаченных государству) которых превышает эквивалент 1,5 млн евро за налоговый год;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и займов) за отчетный налоговый год превышает 32 млн евро;

не имеющие задолженности по уплате ЕСВ;

имеющие размер зарплат не ниже средних по региону;

включены в перечень объектов государственной собственности или важных для обеспечения потребностей территориальной общины.

В случае, если бизнес отвечает как минимум трем критериям одновременно, он делает следующее — отправляет в Министерство экономики и Генштаба ВСУ список своих сотрудников (военнообязанных) для их бронирования.

Отметим, что бронирование во время действия военного положения касается работников критически важных для украинской экономики предприятий. Однако в случае, когда на этом предприятии работает по трудовому договору ФЛП, его тоже можно забронировать.

Также мы писали, что Кабинет министров Украины утвердил перечень профессий, имеющих право на бронирование.