Как предприятия могут забронировать своих сотрудников

Предприятия могут бронировать своих сотрудников — как это сделать
Полномасштабная война в Украине продолжается, а это значит, что военнообязанных мужчин до сих пор мобилизуют на фронт. Однако сотрудники некоторых предприятий могут быть забронированы, если бизнес отвечает определенным критериям.
Об этом сообщает 24 канал.
Как предприятиям забронировать своих сотрудников
Для того чтобы была возможность забронировать работников, компания должна отвечать по меньшей мере трем критериям из шести возможных. В частности, под норму могут подпадать предприятия:
- которые являются резидентами "Дія.Сити";
- минимальная сумма налогов (уплаченных государству) которых превышает эквивалент 1,5 млн евро за налоговый год;
- сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и займов) за отчетный налоговый год превышает 32 млн евро;
- не имеющие задолженности по уплате ЕСВ;
- имеющие размер зарплат не ниже средних по региону;
- включены в перечень объектов государственной собственности или важных для обеспечения потребностей территориальной общины.
В случае, если бизнес отвечает как минимум трем критериям одновременно, он делает следующее — отправляет в Министерство экономики и Генштаба ВСУ список своих сотрудников (военнообязанных) для их бронирования.
Отметим, что бронирование во время действия военного положения касается работников критически важных для украинской экономики предприятий. Однако в случае, когда на этом предприятии работает по трудовому договору ФЛП, его тоже можно забронировать.
Также мы писали, что Кабинет министров Украины утвердил перечень профессий, имеющих право на бронирование.
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