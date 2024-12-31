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Надбавки для военных — за что они начисляются

31 декабря 2024 05:37
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты украинским военным - за что начисляют надбавки
Деньги для военнослужащих ВСУ. Фото: "Новинарня"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получать надбавки за выполнение различных задач. В частности, за службу в ССО, работу в условиях режимных ограничений и непрерывный стаж на шифровальной работе.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащим Вооруженных сил Украины начисляются основные и дополнительные виды денежного довольствия.

Среди дополнительных видов есть ежемесячные и единовременные выплаты.

Это, в частности, всевозможные надбавки. В Министерстве обороны Украины объяснили, за что военным начисляются надбавки.

За что начисляются надбавки

Во-первых, надбавки могут начисляться за квалификацию, квалификационную категорию и почетные и спортивные звания.

Кроме того, надбавки предоставляются за:

  • особенности прохождения службы в целом;
  • службу в Силах специальных операций Вооруженных сил;
  • выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн;
  • работу в условиях режимных ограничений;
  • и непрерывный стаж на шифровальной работе.

Напомним, мы ранее писали о денежных компенсациях военным размером 2 млн грн в 2025 году.

Добавим, что мы сообщали, когда поднимут зарплаты военнослужащим в Украине.

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