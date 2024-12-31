Выплаты украинским военным - за что начисляют надбавки

Надбавки для военных — за что они начисляются
Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получать надбавки за выполнение различных задач. В частности, за службу в ССО, работу в условиях режимных ограничений и непрерывный стаж на шифровальной работе.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Виды выплат для военнослужащих
Военнослужащим Вооруженных сил Украины начисляются основные и дополнительные виды денежного довольствия.
Среди дополнительных видов есть ежемесячные и единовременные выплаты.
Это, в частности, всевозможные надбавки. В Министерстве обороны Украины объяснили, за что военным начисляются надбавки.
За что начисляются надбавки
Во-первых, надбавки могут начисляться за квалификацию, квалификационную категорию и почетные и спортивные звания.
Кроме того, надбавки предоставляются за:
- особенности прохождения службы в целом;
- службу в Силах специальных операций Вооруженных сил;
- выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн;
- работу в условиях режимных ограничений;
- и непрерывный стаж на шифровальной работе.
Напомним, мы ранее писали о денежных компенсациях военным размером 2 млн грн в 2025 году.
Добавим, что мы сообщали, когда поднимут зарплаты военнослужащим в Украине.
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