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Деньги для военных — основные и дополнительные выплаты

11 декабря 2024 05:36
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты для военных - что такое основные и дополнительные выплаты
Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Денежное довольствие военнослужащих ВСУ — это основные и дополнительные выплаты. Дополнительные выплаты делятся на ежемесячные и единовременные.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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Денежное обеспечение военнослужащего состоит из двух основных категорий — основных и дополнительных выплат.

К основным выплатам относят:

  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавку за выслугу лет.

Из чего состоят дополнительные выплаты

Дополнительные выплаты делятся на ежемесячные и единовременные.

К ежемесячным дополнительным выплатам относят:

  • повышение должностного оклада;
  • надбавки;
  • доплаты;
  • вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;
  • вознаграждение за особенности прохождения службы (обучение) во время военного положения (особого периода);
  • премии.

Одноразовые дополнительные выплаты — это вознаграждения, а также дополнительное вознаграждение и единовременное вознаграждение на период действия военного положения, а, кроме того, материальная помощь.

Напомним, мы раньше писали о том, от чего зависит размер выплат.

Также мы сообщали, какие выплаты получают мобилизованные украинцы.

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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