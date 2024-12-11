Выплаты для военных - что такое основные и дополнительные выплаты

Деньги для военных — основные и дополнительные выплаты
Денежное довольствие военнослужащих ВСУ — это основные и дополнительные выплаты. Дополнительные выплаты делятся на ежемесячные и единовременные.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
Основные денежные выплаты военным
Денежное обеспечение военнослужащего состоит из двух основных категорий — основных и дополнительных выплат.
К основным выплатам относят:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавку за выслугу лет.
Из чего состоят дополнительные выплаты
Дополнительные выплаты делятся на ежемесячные и единовременные.
К ежемесячным дополнительным выплатам относят:
- повышение должностного оклада;
- надбавки;
- доплаты;
- вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;
- вознаграждение за особенности прохождения службы (обучение) во время военного положения (особого периода);
- премии.
Одноразовые дополнительные выплаты — это вознаграждения, а также дополнительное вознаграждение и единовременное вознаграждение на период действия военного положения, а, кроме того, материальная помощь.
Напомним, мы раньше писали о том, от чего зависит размер выплат.
Также мы сообщали, какие выплаты получают мобилизованные украинцы.
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