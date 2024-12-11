Выплаты для военных - что такое основные и дополнительные выплаты

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Денежное довольствие военнослужащих ВСУ — это основные и дополнительные выплаты. Дополнительные выплаты делятся на ежемесячные и единовременные.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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Денежное обеспечение военнослужащего состоит из двух основных категорий — основных и дополнительных выплат.

К основным выплатам относят:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет.

Из чего состоят дополнительные выплаты

Дополнительные выплаты делятся на ежемесячные и единовременные.

К ежемесячным дополнительным выплатам относят:

повышение должностного оклада;

надбавки;

доплаты;

вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;

вознаграждение за особенности прохождения службы (обучение) во время военного положения (особого периода);

премии.

Одноразовые дополнительные выплаты — это вознаграждения, а также дополнительное вознаграждение и единовременное вознаграждение на период действия военного положения, а, кроме того, материальная помощь.

Напомним, мы раньше писали о том, от чего зависит размер выплат.

Также мы сообщали, какие выплаты получают мобилизованные украинцы.