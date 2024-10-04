В Кабмине определили условия, при которых можно получить бронирование

Мужчины, которые не обновили данные, не смогут получить бронирование — Кабмин
Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. Согласно новому постановлению, мужчины, не обновившие свои данные в Территориальных центрах комплектования, не получат бронирование.
Соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства.
Условия бронирования
Согласно постановлению, теперь отсрочка будет предоставляться только при условии, что лицо:
- состоит на военном учете и имеет соответствующий учетный документ;
- уточнила свои данные по пребыванию на военном учете;
- не находится в розыске.
Также мы сообщали, что изменения в процессе бронирования расширили количество предприятий, имеющих право получить статус критически важных для украинской экономики.
Ранее бизнес-ассоциации в Украине обратились к правительству с просьбой разработать и утвердить действенный механизм экономического бронирования в контексте мобилизации. Работники Территориального центра комплектования (ТЦК) не ищут уклонистов, а приходят на предприятия.
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