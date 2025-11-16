Работа в Азове - какую зарплату предлагают хирургам

"Азов" приглашает на работу хирургов — какую предлагают зарплату
Бригада "Азов" ищет на работу специалистов на должность абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов. Потенциальные кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и минимум два года опыта работы. За работу будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в субботу, 15 ноября, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:
- оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- высшее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
- контролировать внешние кровотечения, дебридмент и делать хирургическую обработку ран, фасциотомия;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
- готовность участвовать в медицинском планировании;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.
Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Напомним, что это не единственная вакансия в "Азове", бригаде нужны неврологи. Потенциальным кандидатам нужно иметь высшее медицинское образование.
Также мы писали, что бригада в поисках людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь идет о медицинских кураторах.
