Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика "Азов" приглашает на работу хирургов — какую предлагают зарплату

"Азов" приглашает на работу хирургов — какую предлагают зарплату

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 03:26
обновлено: 03:21
Работа в Азове - какую зарплату предлагают хирургам
Хирурги делают операцию. Фото иллюстративное: hirurgia.kiev.ua

Бригада "Азов" ищет на работу специалистов на должность абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов. Потенциальные кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и минимум два года опыта работы. За работу будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в субботу, 15 ноября, на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
В "Азові" потрібні хірурги - що відомо про вакансію
Вакансия хирурга в бригаде "Азов". Фото: скриншот с сайта вакансий

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:

  • оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
  • контролировать внешние кровотечения, дебридмент и делать хирургическую обработку ран, фасциотомия;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что это не единственная вакансия в "Азове", бригаде нужны неврологи. Потенциальным кандидатам нужно иметь высшее медицинское образование.

Также мы писали, что бригада в поисках людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь идет о медицинских кураторах.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" вакансии война в Украине
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации