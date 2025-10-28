Видео
Україна
Видео

"Азов" в поисках анестезиологов — предлагают хорошую зарплату

Ua ru
28 октября 2025
обновлено: 03:22
Работа в Азове - какие условия предлагают анестезиологам
Анестезиолог во время операции. Фото иллюстративное: altamedica.com.ua

Бригаде "Азов" требуются в свои ряды анестезиологи. Потенциальные кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и опыт работы не менее 1 года. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Бригаді "Азов" потрібні анестезіологи
Объявление о вакансии анестезиолога. Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности анестезиологов будет входить:

  • оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • умение проводить основные анетсезиологические манипуляции (обеспечение проходимости дыхательных путей, респираторная поддержка, регионарная анастезия, катетеризация центральной вены, катетеризация артерии, узи-диагностика, пункция плевральной полости и перикарда);
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" бригаде требуются неврологи. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование.

Также мы информировали, что бригада ищет людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь идет о медицинских кураторах.

Виктория Козырь
Автор:
Виктория Козырь
