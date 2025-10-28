Відео
Головна Військова економіка "Азов" у пошуках анестезіологів — пропонують гарну зарплату

"Азов" у пошуках анестезіологів — пропонують гарну зарплату

Дата публікації: 28 жовтня 2025 03:26
Оновлено: 03:22
Робота в Азов — які умови пропонують анестезіологам
Анестезиолог во время операции. Фото иллюстративное: altamedica.com.ua

Бригаді "Азов" потрібні у свої ряди анестезіологи. Потенційні кандидати повинні мати вищу медичну освіту і досвід роботи щонайменше 1 рік. За виконання робіт будуть платити від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
Бригаді "Азов" потрібні анестезіологи
Оголошення про вакансію анестезіолога. Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків анестезіологів входитиме:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • вища медична освіта;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • вміння проводити основні анетсезіологічні маніпуляції (забезпечення прохідності дихальних шляхів, респіраторна підтримка, регіонарна анастезія, катетеризація центральної вени, катетеризація артерії, узд-діагностика, пункція плевральної порожнини та перикарду);
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • дотримання принципів доказової медицини;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
  • готовність брати участь в медичному плануванні;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" бригаді потрібні неврологи. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту.

Також ми інформували, що бригада шукає людей, які вміють вести медичну документацію. Мова йде про медичних кураторів.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" зарплатня війна в Україні
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
