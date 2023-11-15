Оккупанты готовят очередное хоррор-фентези, — Федоров о выборах Путина на ВТО

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: УНИАН

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как российские захватчики готовятся к президентским выборам на временно оккупированных украинских территориях. По его словам, это будет "очередной хоррор-фэнтези".

Об этом Иван Федоров сообщил в Telegram.

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"Ра*исты готовят очередное хоррор-фэнтези — выборы диктатора. Локация: вымышленная реальность, где оккупированные территории называют "новыми регионами", — рассказал Федоров.

По его словам, это фейковое голосование без права настоящего выбора, направленное на пропаганду "любви" к российскому диктатору.

"Условия: на "выборах" нельзя делать фото, присутствовать на заседании избиркома, правила "голосования" и "подсчета" будут устанавливать на ходу. Задача: нарисовать явку и сверхвысокую поддержку, чтобы никто не узнал, что люди ненавидят диктатора и оккупационный режим", — отметил мэр Мелитополя.

Он подчеркнул, что героями "этой страшной сказки" являются украинцы — "заключенные самой большой тюрьмы мира, в которую превратились ВОТ".

Также Федоров добавил, что юг ждет освобождения из лап врага.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала городского головы Мелитополя Ивана Федорова

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента в стране. Поэтому следить за фальсификациями представителям СМИ будет еще сложнее.