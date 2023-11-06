Дуда поручил действующему премьер-министру Польши формировать правительство
Президент Польши Анджей Дуда поручил формирование нового правительства действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому. Такое решение было принято в результате парламентских выборов 15 октября, где партия премьера получила больше всего голосов.
Об этом Дуда сообщил в вечернем обращении к гражданам, передает корреспондент "Европейской правды".
Новое правительство будет формировать Матеуш Моравецкий
По словам польского президента, он принял решение поручить формирование правительства именно Моравецкому как представителю партии, получившей наибольшее количество голосов на выборах, "после спокойного анализа и консультаций".
"Таким образом, я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой фракция-победитель первой получает возможность сформировать правительство", — отметил Дуда.
Кроме того, президент Польши заявил, что предложит Сейму назначить своим спикером Марека Савицкого из Польской народной партии, который избирается в парламент более 30 лет.
Вопросы назначения спикера и премьера нижняя палата парламента Польши должна рассмотреть на первом заседании 13 ноября.
Напомним, в Молдове избирают 898 мэров и 11058 членов местных советов. Чтобы выборы признали действительными, необходимо, чтобы в них приняла участие по меньшей мере четверть количества избирателей, занесенных в избирательные списки в каждом избирательном округе. Наблюдатели, полиция и журналисты уже зафиксировали ряд нарушений во время местных выборов в Молдове.
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