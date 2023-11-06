Дуда поручил действующему премьер-министру Польши формировать правительство

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Президент Польши Анджей Дуда поручил формирование нового правительства действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому. Такое решение было принято в результате парламентских выборов 15 октября, где партия премьера получила больше всего голосов.

Об этом Дуда сообщил в вечернем обращении к гражданам, передает корреспондент "Европейской правды".

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По словам польского президента, он принял решение поручить формирование правительства именно Моравецкому как представителю партии, получившей наибольшее количество голосов на выборах, "после спокойного анализа и консультаций".

"Таким образом, я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой фракция-победитель первой получает возможность сформировать правительство", — отметил Дуда.

Кроме того, президент Польши заявил, что предложит Сейму назначить своим спикером Марека Савицкого из Польской народной партии, который избирается в парламент более 30 лет.

Вопросы назначения спикера и премьера нижняя палата парламента Польши должна рассмотреть на первом заседании 13 ноября.

Напомним, в Молдове избирают 898 мэров и 11058 членов местных советов. Чтобы выборы признали действительными, необходимо, чтобы в них приняла участие по меньшей мере четверть количества избирателей, занесенных в избирательные списки в каждом избирательном округе. Наблюдатели, полиция и журналисты уже зафиксировали ряд нарушений во время местных выборов в Молдове.

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