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Главная Туризм Путешествие Укрзализныцей — как проверить, задерживается ли поезд

Путешествие Укрзализныцей — как проверить, задерживается ли поезд

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 17:34
Задерживается поезд Укрзализныци - как узнать подробную информацию
Поезд УЗ. Фото: facebook.com Ukrzaliznytsia

Путешествовать поездом — это удобно, экономно и даже романтично. Однако сейчас в нашей стране война и случаются ситуации, когда поезд может не прибыть вовремя.

Портал visitukraine.today рассказал, как проверить, не задерживается ли поезд.

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Прежде всего, информацию о задержке поезда можно уточнить у диспетчера на вокзале. Если же вы уже находитесь в поезде, вы можете обратиться к представителям поездной бригады — проводнику или начальнику поезда.

Актуальную информацию о задержке поездов можно проверить на портале "УЗ Везем", на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.

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Онлайн-табло Укрзализныци, фото: facebook.com Ukrzaliznytsia

Если у вас нет доступа к интернету, можно позвонить на горячую линию Укрзализныци: 0 800 503 111. Звонок бесплатный.

Напомним, мы рассказывали, что Укрзализныця получила еще 4 новых пассажирских вагона. Также узнавайте, за какой багаж придется доплачивать в 2025 году.

поездки Укрзализныця путешествие туризм пасажири
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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