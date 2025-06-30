Задерживается поезд Укрзализныци - как узнать подробную информацию

Путешествие Укрзализныцей — как проверить, задерживается ли поезд
Путешествовать поездом — это удобно, экономно и даже романтично. Однако сейчас в нашей стране война и случаются ситуации, когда поезд может не прибыть вовремя.
Портал visitukraine.today рассказал, как проверить, не задерживается ли поезд.
Задержка поезда УЗ — как проверить пассажирам
Прежде всего, информацию о задержке поезда можно уточнить у диспетчера на вокзале. Если же вы уже находитесь в поезде, вы можете обратиться к представителям поездной бригады — проводнику или начальнику поезда.
Актуальную информацию о задержке поездов можно проверить на портале "УЗ Везем", на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.
Если у вас нет доступа к интернету, можно позвонить на горячую линию Укрзализныци: 0 800 503 111. Звонок бесплатный.
Напомним, мы рассказывали, что Укрзализныця получила еще 4 новых пассажирских вагона. Также узнавайте, за какой багаж придется доплачивать в 2025 году.
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