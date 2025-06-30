Какую вещь не стоит надевать в самолет — советы туристам

Бортпроводник назвал вещи, которые нельзя надевать в самолет
Бортпроводник Томми Чимато призвал отдыхающих переосмыслить, что они одевают, прежде чем отправляться в солнечные страны. Неправильная одежда может добавить проблем в отпуске.
Об этом пишет Daily Express.
Что надеть в самолет
Чимато посоветовал надевать в самолет брюки, чтобы ваша кожа меньше контактировала с микробами.
Дело в том, что на сиденьях накапливается большое количество грязи, и ношение шорт или юбок в самолете может спровоцировать проблемы с кожей. Кроме того, микроорганизмы могут попасть на слизистые и вызвать заражение.
Бортпроводник также назвал самую грязную вещь в самолете.
"Никогда не прикасайтесь к кнопке смыва голыми руками. Это очень антисанитарно и мерзко, поэтому, когда вы смываете, используйте собственную салфетку или салфетку, которая есть в туалете", — предупредил стюард.
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