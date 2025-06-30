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Главная Туризм Бортпроводник назвал вещи, которые нельзя надевать в самолет

Бортпроводник назвал вещи, которые нельзя надевать в самолет

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 13:42
Какую вещь не стоит надевать в самолет — советы туристам
Аэропорт. Фото: pexels.com

Бортпроводник Томми Чимато призвал отдыхающих переосмыслить, что они одевают, прежде чем отправляться в солнечные страны. Неправильная одежда может добавить проблем в отпуске.

Об этом пишет Daily Express.

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Чимато посоветовал надевать в самолет брюки, чтобы ваша кожа меньше контактировала с микробами.

Дело в том, что на сиденьях накапливается большое количество грязи, и ношение шорт или юбок в самолете может спровоцировать проблемы с кожей. Кроме того, микроорганизмы могут попасть на слизистые и вызвать заражение.

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Салон самолета с пассажирами. Фото: pexels.com

Бортпроводник также назвал самую грязную вещь в самолете.

"Никогда не прикасайтесь к кнопке смыва голыми руками. Это очень антисанитарно и мерзко, поэтому, когда вы смываете, используйте собственную салфетку или салфетку, которая есть в туалете", — предупредил стюард.

Напомним, мы рассказывали о популярных курортах, которые не стоят вашего внимания. Также мы писали, понравилось ли жителю Британии украинское шоу "Супермама".

авиарейсы путешествие здоровье туризм инфекции
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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