В Европе массово ставят заборы из солнечных панелей: в чём преимущество

Ограждение из солнечных панелей. Фото: ERGY, Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Европейцы начали использовать недорогие солнечные панели не только на крышах, но и в садовых заборах. Такие конструкции превращают обычную границу участка в небольшую солнечную электростанцию.

О том, как в Европе набирают популярность солнечные заборы, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Почему в Европе растет интерес к солнечным панелям

Солнечная энергетика уже помогает Европе сокращать расходы на ископаемое топливо на фоне войны в Иране. Она является одной из ключевых составляющих энергетического перехода ЕС.

По данным анализа SolarPower Europe, использование солнечного света для производства электроэнергии уже сэкономило континенту 12,8 млрд евро благодаря сокращению импорта газа с начала конфликта.

В среднем это составляет 136 млн евро в день, хотя устаревшая электросеть Европы сейчас сдерживает проекты в области чистой энергетики примерно на 100 млрд евро.

В чём преимущество солнечного забора

Солнечные заборы позволяют совместить физическую границу участка с производством возобновляемой энергии. Об этом заявляет компания Jacksons Fencing, которая продает заборы с солнечными панелями в Великобритании и Франции.

Одно из главных преимуществ такого решения — отсутствие необходимости в дорогостоящем монтаже, который часто требует строительных лесов. Солнечные заборы также экономят пространство. Это может быть удобно для владельцев домов, у которых мало места на крыше или крыша не подходит для установки панелей.

Еще одно преимущество — возможность постепенного расширения. Владельцы могут добавлять панели со временем, а не устанавливать всю систему сразу.

Сколько энергии могут вырабатывать солнечные заборы

Из-за вертикального расположения солнечные заборы улавливают меньше света, чем панели на крышах.

По данным Bluetti Power, при оптимальных условиях типичный солнечный забор может вырабатывать от 100 до 150 Вт на погонный метр. Для стены длиной 10 метров это может составить примерно от 1 до 1,5 кВт мощности. За около пяти часов пикового солнечного света такая система может произвести от 5 до 7,5 кВт-ч электроэнергии в день.

Этого недостаточно для питания всего дома, но может хватить для отдельных важных бытовых приборов, например, энергоэффективного холодильника или LED-телевизора.

Сколько стоит солнечный забор

Немецкая компания Next2Sun уже реализовала 479 проектов солнечных заборов в шести европейских странах. Общая длина таких конструкций составляет около 10 км.

Компания утверждает, что вертикальные фотоэлектрические системы могут стоить от 250 евро. В то же время цена может быть выше, если домовладельцы предпочитают более естественный дизайн.

Затраты могут окупиться в течение восьми лет, что ставит такие системы на один уровень с традиционными крышными панелями с точки зрения инвестиций.

Ранее Новини.LIVE писали, что солнечные панели на крыше кажутся простым способом снизить счета за электроэнергию. Однако ещё на этапе планирования владелец может неожиданно обнаружить, что полностью застелить крышу панелями не получится из-за технических ограничений, безопасных отступов и особенностей самого здания.

Также Новини.LIVE рассказывали, что солнечные электростанции на воде могут помочь решить проблему нехватки земли, однако холодный климат долгое время оставался для них серьезным препятствием. Канадские исследователи протестировали конструкцию, которая смогла вырабатывать электроэнергию даже в морозных условиях.