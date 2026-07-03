В руинах 4-го энергоблока ЧАЭС обнаружили гриб, питающийся радиацией

Знак, предупреждающий о радиации, и Чернобыльская атомная электростанция. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили чёрную плесень, способную выживать в условиях высокого уровня ионизирующего излучения. Учёные предполагают, что гриб может не только выдерживать радиацию, но и извлекать из неё пользу.

Об организме, обнаруженном в руинах 4-го энергоблока ЧАЭС, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ScienceAlert.

Что обнаружили в Чернобыльской зоне

В зоне отчуждения обнаружили черный гриб Cladosporium sphaerospermum. По сути, это разновидность плесени, которая растет на внутренних стенах одного из самых радиоактивных зданий в мире.

Речь идет об укрытии над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

После аварии на четвёртом энергоблоке ЧАЭС почти 40 лет назад зона отчуждения стала домом для многих живых организмов. Часть из них смогла приспособиться к экстремальным условиям.

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Одним из таких организмов оказался Cladosporium sphaerospermum, способный выживать при высоком уровне ионизирующего излучения.

Первые масштабные исследования начались в конце 1990-х годов. Тогда команда под руководством украинского микробиолога Нелли Ждановой исследовала укрытие над разрушенным реактором. Учёные обнаружили там целое сообщество грибов — всего 37 видов. Самым распространённым среди них был именно Cladosporium sphaerospermum.

Он демонстрировал один из самых высоких уровней радиоактивного загрязнения. Впоследствии исследователи под руководством радиофармаколога Екатерины Дадачевой и иммунолога Артуро Касадевалла установили, что ионизирующее излучение не только не вредит этому грибу, как большинству других организмов, но даже может способствовать его росту.

Эти наблюдения послужили основой для появления гипотезы о так называемом радиосинтезе. Речь идет о процессе, при котором меланин в клетках гриба потенциально может выполнять роль, схожую с ролью хлорофилла у растений. В таком случае гриб мог бы преобразовывать энергию излучения в полезную для себя.

Однако эта теория до сих пор не получила окончательного подтверждения. Фактический радиосинтез учёным ещё предстоит доказать.

Несмотря на десятилетия исследований, ученые до сих пор не могут точно объяснить, действительно ли гриб использует излучение в качестве источника энергии. Другое возможное объяснение заключается в том, что его необычное поведение является лишь механизмом выживания в экстремальных условиях.

Ранее Новини.LIVE писали, что тема Чернобыля находится в центре внимания не только как страница великой трагедии, но и как образ, глубоко укоренившийся в современной культуре. В видеоиграх Припять, ЧАЭС и Зона отчуждения давно стали не просто локациями, а узнаваемым символом заброшенности, тревоги и опасности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что сорок лет назад произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в мире — авария на Чернобыльской атомной электростанции. В ночь на 26 апреля 1986 года взорвался реактор, а трагедия изменила жизнь миллионов людей и ускорила распад Советского Союза.