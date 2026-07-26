USB-порт на роутере часто простаивает: для чего он на самом деле нужен

Подключение к USB-порту роутера, Wi-Fi-роутер. Фото: кадр из видео/YouTube, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

USB-порт на задней панели роутера часто остается неиспользованным, поскольку для обычного доступа к интернету он не нужен. В то же время этот разъем может расширить возможности домашней сети и подключенных к ней устройств.

О том, для чего можно использовать USB-порт роутера, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Android.com.pl.

Подключение принтера к домашней сети

Через USB-порт совместимый принтер можно подключить непосредственно к роутеру и сделать доступным для всех пользователей домашней сети. После настройки печатать документы смогут компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны, подключенные к одной и той же сети Wi-Fi.

Перед подключением стоит ознакомиться с инструкциями к роутеру и принтеру, поскольку такую функцию поддерживают не все модели.

В некоторых случаях на компьютере также придется установить дополнительные драйверы принтера или маршрутизатора.

Создание домашнего файлового хранилища

К USB-порту роутера можно подключить внешний диск и использовать его в качестве общего сетевого хранилища. Это позволит хранить и передавать файлы между устройствами в домашней сети без использования платных облачных сервисов.

Перед подключением накопителя стоит проверить, какие файловые системы поддерживает роутер. Рекомендуется использовать exFAT, поскольку у некоторых моделей могут возникнуть проблемы с NTFS.

После подключения диска необходимо открыть страницу управления роутером в браузере, войти в панель администратора и найти настройки NAS или общего доступа к файлам.

После активации функции хранилище можно открыть на компьютере по его сетевому адресу. Например, он может выглядеть как "\192.168.0.1\share", однако точное значение зависит от модели роутера.

В то же время некоторые маршрутизаторы операторов могут не позволять использовать USB-порт для создания домашнего файлового сервера.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие пользователи не выключают Wi-Fi на смартфоне даже ночью, когда устройство фактически не используется. При этом постоянное подключение к беспроводной сети может иметь нежелательные последствия.

Также Новини.LIVE рассказывали, что современные Wi-Fi-роутеры обладают гораздо большими возможностями, чем просто раздача интернета. Они могут усиливать защиту сети, управлять скоростью подключенных устройств и работать с принтерами или хранилищами, хотя многие владельцы не настраивают эти функции.