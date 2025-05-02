Gmail массово взламывают — у пользователей всего 7 дней на спасение аккаунта

Почтовый сервис Gmail на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Во Всемирный день паролей, 1 мая, Google предупредил пользователей Gmail, что хакеры массово взламывают почтовые ящики. У пострадавших есть всего семь дней, чтобы восстановить контроль над аккаунтом, даже если злоумышленники изменили резервный номер или адрес электронной почты.

Об этом пишет Forbes.

Реклама

Читайте также:

Google дает неделю, чтобы вернуть контроль над учетной записью

Журналист и ветеран кибербезопасности Дэйви Виндер напоминает, что защита паролем должна быть приоритетом ежедневно, а не только раз в год. Но пока мы не перешли полностью на более безопасные passkey, Gmail остается лакомой целью хакеров, которые охотятся на данные Google-аккаунтов.

Реклама

Виндер регулярно получает обращения от людей, которых злоумышленники заблокировали, изменив пароль, двухфакторную аутентификацию и все контактные данные для восстановления. Подпитанные ИИ-алгоритмами атаки на Gmail становятся все более изощренными, однако Google вводит противодействие и предлагает четкую процедуру возврата доступа.

Если пользователь добавил резервный номер телефона или адрес до нападения, у него есть ровно семь дней, чтобы воспользоваться первоначальными данными восстановления — даже если хакер их изменил.

Реклама

"Советуем обязательно настроить резервный номер и почту. Наш автоматизированный процесс позволяет использовать оригинальные факторы восстановления в течение семи дней после их изменения", — объясняет представитель Gmail Росс Ричендфер.

Такое страхование можно сравнить с ремнем безопасности: оно не помешает аварии, но дает шанс спастись. Куда более эффективный "пояс безопасности" — переход на безфишинговые passkey, которые существенно уменьшают вероятность успешного взлома.

Реклама

Пользователям, которых уже заблокировали, Google советует руководствоваться инструкцией "Как восстановить учетную запись Google или Gmail", пошагово описывающей действия в случае взлома. Если действовать оперативно — в течение недели — шанс вернуть свой Gmail остается высоким, даже когда хакер пытался перекрыть все пути отступления.

Напомним, пользователи Gmail на Android получили возможность мгновенно отказаться от нежелательных рассылок. Функция предоставляет возможность избавиться от раздражающих спам-сообщений.

Реклама

Также мы писали, что сервисы электронной почты, которые интегрируют искусственный интеллект, в частности Gmail, сталкиваются с угрозами. Новые фишинговые атаки усиливаются благодаря использованию ИИ.

Реклама