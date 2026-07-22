Телефон может тормозить из-за одной привычки: что стоит делать каждую неделю

Кнопка перезагрузки смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Многие владельцы смартфонов не перезагружают свои устройства неделями или даже месяцами. Однако простое периодическое действие может помочь избежать мелких сбоев и нестабильной работы системы.

О том, как часто нужно перезагружать смартфон, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PMG.ua.

Почему стоит перезагружать смартфон

Во время работы устройства в оперативной памяти накапливаются временные данные, а некоторые приложения продолжают работать в фоновом режиме даже после закрытия. Из-за этого смартфон может постепенно замедляться, быстрее терять заряд или периодически зависать.

Перезагрузка очищает оперативную память, завершает зависшие процессы и снижает нагрузку на систему. Кроме того, перезапуск может помочь завершить установку отдельных системных обновлений.

Как часто нужно перезагружать телефон

Специалисты рекомендуют перезагружать смартфон примерно раз в неделю.

Если владелец активно пользуется устройством, запускает много приложений или замечает снижение производительности, делать это можно каждые несколько дней.

Если после перезагрузки телефон продолжает работать медленно, причиной может быть нехватка свободной памяти, устаревшее программное обеспечение или неисправность отдельных компонентов.

Когда телефон нужно перезагрузить немедленно

Перезапуск не стоит откладывать, если смартфон завис, перестал реагировать на нажатия или начал быстро разряжаться без видимой причины.

Также перезагрузка может помочь, если приложения постоянно закрываются, после обновления системы появились ошибки или ухудшилась работа мобильной связи или Wi-Fi.

В большинстве таких случаев обычная перезагрузка устраняет временный сбой без дополнительного вмешательства.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон может продолжать использовать мобильный интернет даже после подключения к Wi-Fi. Это зависит от активированных настроек, из-за которых передача данных в сотовой сети не прекращается полностью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые современные смартфоны способны заряжать другие устройства и фактически заменять внешний аккумулятор. Такая функция может быть полезной, когда поблизости нет розетки или другого источника питания.