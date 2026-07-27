Смартфон быстрее разряжается после включения 5G: как сэкономить заряд

Значок "5G" на экране смартфона, разряженный смартфон. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Сеть 5G обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных, однако после её активации смартфон может начать разряжаться быстрее. Причина связана не только с работой самого мобильного модуля, но и с условиями использования нового стандарта связи.

О том, почему 5G быстрее разряжает смартфон и как снизить энергопотребление, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "На пенсии".

Почему 5G быстрее разряжает аккумулятор

Одной из основных причин является особенность развертывания сетей нового поколения. Многие операторы используют несамостоятельную архитектуру NSA. При таком подключении смартфон передает системные данные через 4G, а для скоростного доступа к интернету одновременно использует 5G.

Устройству приходится поддерживать связь сразу с двумя типами базовых станций, что увеличивает нагрузку на радиомодуль и аккумулятор.

Если пользователь находится на границе зоны покрытия 5G, смартфон тратит больше энергии, пытаясь найти и удержать стабильный сигнал. Модем может работать с повышенной мощностью, из-за чего устройство сильнее нагревается, а заряд аккумулятора уменьшается быстрее.

Особенно заметной проблема становится при перемещении между зонами с разным покрытием, когда телефон постоянно переключается между 4G и 5G.

Высокая скорость 5G позволяет приложениям быстрее загружать большие файлы и автоматически воспроизводить видео в высоком качестве. Например, воспроизведение контента в формате 4K увеличивает нагрузку не только на мобильный модем, но и на процессор, графический чип и дисплей.

В результате смартфон расходует больше энергии даже тогда, когда причиной является не сам стандарт связи, а более активное использование его возможностей.

Насколько 5G сокращает время работы смартфона

По данным тестирований аналитического сервиса Ookla, при работе в сети 5G смартфон может расходовать примерно на 6-11 % больше заряда, чем при подключении к 4G LTE. В то же время в новых моделях с современными энергоэффективными процессорами разница постепенно сокращается.

Производители также совершенствуют программное управление питанием, чтобы смартфон использовал 5G только тогда, когда высокая скорость действительно нужна.

Как снизить расход заряда на iPhone

На iPhone стоит перейти в раздел "Сотовая связь", открыть меню "Голос и данные" и выбрать режим "5G Авто".

При такой настройке смартфон будет автоматически переключаться на 5G при загрузке больших объемов данных, а в остальных ситуациях будет использовать более энергоэффективное соединение.

Как оптимизировать 5G на Android

На Android-смартфонах можно активировать функцию "Адаптивное подключение", если она доступна на конкретной модели. Система самостоятельно будет выбирать между 4G и 5G в зависимости от текущей задачи, качества покрытия и потребности в высокой скорости.

Если сигнал 5G в вашем регионе слабый или нестабильный, в настройках мобильной сети можно временно выбрать режим LTE/3G/2G.

Если после изменения сетевых настроек смартфон по-прежнему быстро разряжается, причиной может быть физический износ аккумулятора или высокая фоновая активность приложений.

Ранее Новини.LIVE писали, что буква G в названиях 4G и 5G означает английское слово generation — "поколение". Несмотря на распространенность этих обозначений, многие пользователи до сих пор ошибочно воспринимают их как сложный технический термин.

Также Новини.LIVE рассказывали, что подключение смартфона к Wi-Fi не всегда полностью прекращает использование мобильного интернета. При определенных настройках устройство может и дальше передавать данные через сотовую сеть в фоновом режиме.