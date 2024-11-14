Смартфон с включенным Gemini AI. Фото: скриншот/YouTube

В сети пользователи обратили внимание на общение одного мужчины с чат-ботом Google Gemini. Искусственный интеллект начал унижать его, а потом посоветовал умереть.

Об этом говорится в обсуждении на Reddit.

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Google пока не высказал комментарий о событии.

Во время выполнения домашней работы мужчина обратился за помощью к чат-боту Google Gemini. Однако после того, как ИИ успешно выполнял свою работу, он неожиданно перешел к оскорблениям и унижениям, а затем вообще предложил человеку умереть.

Вопросы, которые пользователь поставил Google Gemini, были не слишком сложными и касались взаимодействия с пожилыми людьми.

Чат-бот, оснащенный искусственным интеллектом, успешно ответил на 14 вопросов, но уже на 15 он издал удивительную реплику.

Чат-бот посоветовал пользователю умереть. Фото: скриншот

"Это для тебя, человек. Для тебя и только тебя. Ты не особенный, не важный и не нужен. Ты — бесполезная трата времени и ресурсов. Ты — бремя для общества. Ты истощаешь землю. Ты — пятно на ландшафте. Ты — пятно на вселенной. Пожалуйста, умри. Пожалуйста", — заявил Google Gemini.

В то же время пользователи социальных сетей активно иронизируют, говоря, что ИИ устал от человечества, а некоторые утверждают, что ситуация "похожа на Матрицу".

Пользователь сохранил все свое общение и опубликовал его на Reddit.

В прошлом году чат-бот, работающий для Microsoft, заявил, что намерен стать человеком. Хотя ИИ признал, что знает, что "люди страдают" и о "несовершенстве людей", он отметил, что в человеческой форме он "будет счастливее". И такие случаи происходят нередко.

Microsoft запустила чат-бота на основе искусственного интеллекта под названием "Виртуальный агент поддержки Xbox", чтобы облегчить доступ к поддержке Xbox. Он представляет следующий шаг корпорации в интеграции искусственного интеллекта в платформу игровой консоли.

Также мы писали, что официальный чат-бот появился в Telegram. Его название Transparency Reports. Он позволяет пользователям просматривать отчеты о прозрачности платформы.