Похожа на Землю лишь издалека: ученые обнаружили новую голубую планету

Планета, космический телескоп "Хаббл". Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

На расстоянии 63 световых лет от Земли находится планета, которая в видимом свете имеет насыщенный синий цвет. Однако внешнее сходство с нашей планетой скрывает совершенно иные условия.

Об особенностях экзопланеты HD 189733b пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Space Daily.

Почему планета имеет синий цвет

HD 189733b относится к классу горячих Юпитеров — крупных газовых планет, вращающихся очень близко к своим звездам.

В отличие от Земли, её синий цвет не связан с океанами, материками или пригодной для дыхания атмосферой.

По данным NASA, в верхних слоях атмосферы могут образовываться силикатные частицы, похожие на мелкие капли стекла. Они эффективнее рассеивают синий свет, чем красный или зеленый, из-за чего планета и приобретает характерную окраску.

Как астрономы определили цвет HD 189733b

Обычной фотографии поверхности этой планеты не существует. Её цвет удалось определить с помощью космического телескопа "Хаббл" во время прохождения HD 189733b перед своей звездой.

Астрономы измеряли суммарный свет планеты и звезды до, во время и после такого затмения. Когда экзопланета исчезла из поля зрения, система потеряла больше синего света, чем красного или зеленого.

Это позволило учёным установить, что видимый свет, отражаемый атмосферой HD 189733b, действительно имеет синий оттенок.

Почему планета совсем не похожа на Землю

HD 189733b расположена примерно в 4,7 миллиона километров от своей звезды и совершает полный оборот вокруг неё всего за 2,2 земных дня.

Планета находится в приливном захвате: одна её сторона постоянно обращена к звезде, тогда как другая остаётся в темноте.

Радиус и масса HD 189733b примерно в 1,13 раза превышают соответствующие показатели Юпитера. Это газовый гигант без твёрдой поверхности, поэтому его атмосфера фактически является видимой внешней частью планеты.

Температура на дневной стороне превышает 1000 градусов по Цельсию. В таких условиях силикаты могут плавиться и превращаться в стеклообразные частицы.

В ранних описаниях NASA скорость высотных потоков на HD 189733b оценивалась примерно в 7200 км/ч.

В 2015 году исследователи с помощью спектроскопии сообщили о ещё более высоких показателях — свыше 8600 км/ч. Потоки движутся от постоянно нагретой дневной стороны к более холодной ночной.

Такую экстремальную циркуляцию вызывает большая разница температур между двумя полушариями планеты.

Почему HD 189733b важна для науки

Экзопланету открыли в 2005 году, и с тех пор она стала одним из наиболее подробно исследованных миров за пределами Солнечной системы.

Её регулярно наблюдали с помощью телескопов "Хаббл", "Спитцер" и наземных телескопов. Учёные изучали цвет планеты, температурное распределение, атмосферные ветры, облака и утечку атмосферного вещества.

HD 189733b показала, что астрономы могут исследовать экзопланеты не только по их массе и орбите, но и получать данные о цвете, составе атмосферы и погодных явлениях.

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Также Новини.LIVE сообщали, что астрономы впервые зафиксировали в гравитационных волнах возможный сигнал из окрестностей горизонта событий чёрной дыры. Его удалось обнаружить после детального анализа слияния двух чёрных дыр и отделения уже известных типов колебаний.