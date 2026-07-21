Почему стоит отключать мобильный интернет при подключении к Wi-Fi

Смартфон в руках и меню беспроводных подключений. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Многие пользователи не отключают мобильные данные после подключения смартфона к Wi-Fi, поскольку не видят в этом необходимости. Однако при определенных настройках устройство может продолжать использовать мобильную сеть в фоновом режиме.

О том, зачем отключать мобильный интернет при использовании Wi-Fi, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

Почему стоит отключать мобильные данные при использовании Wi-Fi

Когда смартфон подключен к стабильной беспроводной сети, мобильный интернет в большинстве случаев уже не нужен.

Однако отдельные системные службы или приложения могут продолжать передавать информацию через мобильное соединение в фоновом режиме.

Из-за этого часть тарифного пакета иногда расходуется даже тогда, когда пользователь считает, что весь трафик проходит через Wi-Fi. Особенно важно контролировать это владельцам тарифов с ограниченным количеством гигабайт.

Какие преимущества дает отключение мобильного интернета

Отключение мобильных данных при работе через Wi-Fi помогает экономить мобильный трафик и сокращать ненужную фоновую передачу информации.

Кроме того, смартфону не приходится одновременно поддерживать два типа соединения, что может немного снизить нагрузку на аккумулятор.

Благодаря этому гигабайты из тарифного пакета можно оставить для использования вне дома или офиса, где нет доступа к стабильной Wi-Fi-сети.

Нужно ли отключать интернет на ночь

На ночь можно отключать не только мобильные данные, но и Wi-Fi, если пользователь не ожидает важных сообщений или звонков через интернет-сервисы. Это ограничит фоновую активность приложений, несколько снизит потребление энергии и прекратит передачу данных, пока смартфоном не пользуются.

В то же время современные телефоны обычно автоматически отдают предпочтение Wi-Fi, поэтому мобильный трафик не обязательно расходуется только из-за того, что мобильные данные остаются активными.

Их отключение стоит рассматривать как дополнительный способ контролировать расход трафика и заряд аккумулятора.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие владельцы смартфонов не отключают Wi-Fi даже ночью, когда устройством не пользуются. В то же время постоянное беспроводное соединение может иметь нежелательные последствия для работы телефона и конфиденциальности пользователя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что буква G в обозначениях 4G и 5G означает generation — "поколение" мобильной связи. Несмотря на привычность этих названий, многие пользователи ошибочно считают её сложным техническим сокращением.