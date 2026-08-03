На Титане можно обойтись без герметичного скафандра: почему человек всё равно погибнет

Спутник Сатурна Титан, астронавт в космосе. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

У Титана одна из самых необычных атмосфер среди небесных тел Солнечной системы. Её давления достаточно, чтобы человеку не понадобился герметичный скафандр, однако пребывание на поверхности спутника всё равно было бы смертельно опасным.

О том, почему человек не сможет выжить на Титане без специальной защиты, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Space Daily.

Почему на Титане не нужен герметичный скафандр

Главная задача космического скафандра заключается не только в обеспечении человека воздухом, но и в поддержании необходимого давления вокруг тела.

В космическом вакууме или очень разреженной атмосфере газы в организме начинают расширяться, а вода в открытых тканях может испаряться. Герметичный скафандр создает искусственную среду, которая предотвращает такие последствия.

На Титане ситуация иная. Атмосферное давление на поверхности крупнейшего спутника Сатурна примерно на 60% выше, чем на Земле.

Благодаря этому тело человека не оказалось бы в вакууме, поэтому обычный герметичный скафандр для поддержания давления не был бы необходим.

Гравитация на Титане составляет около 14% от земной. Благодаря сочетанию слабой гравитации и плотной атмосферы, по предположениям учёных, человек теоретически мог бы подняться в воздух с помощью достаточно больших крыльев.

Почему человек все равно не выживет на Титане

Главная угроза — чрезвычайно низкая температура. На поверхности Титана она составляет около -179 °C.

В таких условиях водяной лёд становится настолько твёрдым, что фактически играет роль каменного основания спутника. Без мощной теплоизоляции человек очень быстро погиб бы от холода.

Атмосфера Титана также непригодна для дыхания. Она преимущественно состоит из азота, содержит значительное количество метана и почти не содержит кислорода.

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