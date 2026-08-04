На Android можно освободить гигабайты без потери данных: как архивировать приложения

Смартфон в руках, меню внутренней памяти смартфона. Фото: Unsplash, кадр из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Нехватка свободного места на Android-смартфоне не всегда требует удаления нужных приложений вместе с их данными. В новых версиях системы предусмотрен другой способ временно освободить память.

О том, как освободить несколько гигабайт памяти смартфона без удаления приложений, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Как работает архивирование приложений

Функция архивирования доступна на устройствах с Android 15 и более поздними версиями операционной системы. Она переводит редко используемые приложения в своеобразный "режим сна".

Во время архивирования система удаляет большую часть файлов приложения, в частности кэш, временные данные и отдельные системные компоненты. При этом логин, настройки и личные данные пользователя остаются на устройстве.

После восстановления приложение возвращается в прежнее состояние, поэтому повторно входить в учётную запись или настраивать её, как правило, не требуется.

Журналист MakeUseOf протестировал эту функцию на Pixel 10 Pro. Архивирование 20 редко используемых приложений позволило освободить около 6 ГБ памяти без их полного удаления.

Как архивировать приложение вручную

Для ручной архивации нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Приложения" и выбрать пункт "Все приложения".

После этого следует открыть страницу нужного приложения и нажать "Архивировать". Кнопка расположена рядом с параметрами удаления и принудительной остановки.

Процедуру можно повторить для всех приложений, которые используются редко, но могут понадобиться в будущем.

Для восстановления заархивированного приложения требуется подключение к интернету, поскольку отсутствующие компоненты загружаются повторно из Google Play. Поэтому не стоит архивировать навигацию, заметки и другие приложения, доступ к которым может понадобиться без интернета.

Как включить автоматическое архивирование

Android может самостоятельно архивировать приложения, которыми владелец давно не пользовался, когда во внутреннем хранилище заканчивается место.

Для активации функции нужно открыть Google Play, нажать значок профиля и перейти в раздел "Настройки". Далее необходимо открыть меню "Общие" и включить параметр "Автоматически архивировать приложения".

После этого система сможет освобождать место для установки новых программ, не удаляя полностью уже имеющиеся.

Какие ограничения имеет архивирование

Функция поддерживается не всеми приложениями. Системные приложения и часть предустановленного программного обеспечения стандартным способом архивировать нельзя.

Архивирование также не очищает кэш браузера и не влияет на файлы, хранящиеся на внешней карте памяти.

Объем освобожденного места зависит от количества и размера выбранных приложений. Наибольшую пользу эта функция принесет владельцам смартфонов с большим количеством объемных приложений, которые запускаются лишь изредка.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже после удаления большого количества фото и видео свободного места на Android-смартфоне может почти не увеличиться. Причина в том, что некоторые приложения ещё некоторое время хранят удалённые файлы в корзине или временных папках.

Также Новини.LIVE сообщали, что с годами смартфон может начать работать медленнее из-за постоянной нагрузки. На производительность влияют ненужные приложения, переполненное хранилище, накопленный кэш и устаревшее программное обеспечение.