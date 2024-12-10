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Китай показал роботов MagicBot, умеющих работать в команде

10 декабря 2024 15:53
Владимир Мололкин - редактор
Китай показал роботов-гуманоидов MagicBot — они умеют танцевать и работать в команде
Роботы MagicBot. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Китайский робототехнический стартап MagicLab представил на фабрике парк коллаборативных гуманоидов для профессионального обучения. Роботы занимаются проверкой продукции, обработкой материалов, подбором и размещением деталей, сканированием и складированием.

Об этом рассказывает Interesting Engineering.

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Что известно о китайских гуманоидных роботах MagicBot

Компания MagicLab, также известная как Magic Atom Robotics Technology, была основана в декабре 2023 года и стремится создать революцию в логистике, поисково-спасательных работах и производстве посредством своих гуманоидных роботов.

В январе MagicLab представила третье поколение гуманоидного робота MagicBot, разрабатывавшегося для конкурирования с Atlas Boston Dynamics.

В феврале показали видео, на котором демонстрируется, как робот жарит зефир, исполняет магические трюки и танцует.

Китай планирует массово производить гуманоидов до 2025 года и доминировать на рынке до 2027 года, поэтому MagicLab присоединяется к волне компаний, занимающихся развертыванием роботов в промышленных условиях.

В последнем видео показаны новые функции MagicBot. Среди них:

  • проверка продукта;
  • обработка материалов;
  • захват компонентов;
  • сканирование кода

Видео также показывает роботов-гуманоидов, работающих вместе.

В одном сценарии после поднятия пакета материалов с точки сборки робот передает его другому роботу. Также можно наблюдать их сотрудничество, когда робот извлекает из коробки компоненты и передает их на обрабатывающее оборудование.

"По сравнению с традиционными композитными работами, гуманоидные работы имеют более высокую адаптивность к сложным средам со своими антропоморфными характеристиками и могут адаптироваться к разным рабочим задачам и макетам производственных линий. Он особенно подходит для 3C, бытовой техники и других фабрик, которым нужно часто менять производственные линии", — сказал Ву Чанчжэн, руководитель Magic Atom Company.

Согласно отчетам, гуманоидный робот MagicBot, сейчас разрабатываемый на заводе, имеет 42 степени свободы по всему телу. Его руки могут поднимать до 20 кг, а все тело может нести до 40 кг.

MagicBot имеет время автономной работы до 5 часов во время ходьбы, действий и других видов деятельности.

Напомним, в 2021 году Илон Маск обещал создать искусственного интеллектуального помощника высотой 172 см. Этот робот получил название Optimus, а компания Tesla выпустила на рынок только фигурку робота.

Также мы писали, что 1X Technologies, норвежская компания, представила робота NEO Beta, которая готовится к использованию гуманоидов в качестве домашних роботов. Компания создает гуманоидов уже более 10 лет и является новатором с момента представления работа EVE, предшественника NEO, в 2017 году.

Китай искусственный интеллект видео технологии нейросеть роботы

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