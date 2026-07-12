Как сделать скриншот на Android, если приложение этого не позволяет

Android-смартфоны в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Некоторые приложения для Android запрещают делать снимки экрана, из-за чего стандартная комбинация кнопок может не работать или отображать черный экран. В то же время существует несколько альтернативных способов сохранить нужное изображение, хотя их эффективность зависит от конкретного приложения.

О том, как сделать скриншот на Android в приложениях с ограничениями, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Сделать скриншот с помощью Google Assistant

Некоторые приложения блокируют скриншоты только при использовании стандартной комбинации кнопок питания и уменьшения громкости. В таком случае можно попробовать воспользоваться Google Assistant.

Для этого нужно открыть нужное приложение, вызвать голосового помощника командой "Привет, Google" или удерживая кнопку "Домой", а затем сказать или ввести команду "Сделай снимок экрана".

Впрочем, в приложениях с более строгими ограничениями, например в Chrome в режиме "Инкогнито" или в банковских приложениях, вместо нужного изображения может появиться черный экран.

Записать экран и извлечь нужный кадр

Если обычные способы не помогают, можно воспользоваться функцией записи экрана, а затем сделать снимок нужного кадра из видео.

Сначала нужно открыть быстрые настройки и запустить запись экрана. После этого следует перейти в нужное приложение, завершить запись, воспроизвести полученное видео и остановить его на нужном кадре.

Затем можно воспользоваться стандартной комбинацией кнопок или другим инструментом для создания скриншотов.

Однако некоторые приложения блокируют и запись экрана. Если в видео вместо изображения виден черный экран, можно попробовать начать запись ещё до открытия нужного приложения.

Воспользоваться программой scrcpy

Если предыдущие способы не работают, можно воспользоваться программой scrcpy, которая транслирует изображение со смартфона на компьютер и позволяет управлять Android-устройством с ПК.

Для установки scrcpy на Windows нужно открыть командную строку, нажав Win + R, ввести cmd, а затем выполнить команду:

winget install Genymobile.scrcpy

По завершении установки программа может предложить дополнительно установить ADB, или Android Debug Bridge. В таком случае нужно нажать Y для подтверждения.

Как подключить смартфон к scrcpy

На смартфоне нужно перейти в раздел "Настройки" — "Система" — "Для разработчиков" и включить USB-отладку.

После этого телефон следует подключить к компьютеру через USB, а в командной строке ввести:

scrcpy

На экране компьютера появится изображение смартфона. После этого можно сделать скриншот с помощью клавиши Print Screen или любого другого инструмента для создания снимков экрана.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже мощный адаптер не всегда обеспечивает максимальную скорость зарядки Android-смартфона. Иногда причиной медленной зарядки батареи становится отключенная опция в настройках устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что рекламные объявления на смартфоне могут появляться не только в приложениях и браузере, но и в системном интерфейсе. Чрезмерная реклама может мешать пользованию устройством и негативно влиять на его производительность.