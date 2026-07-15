Как эффективно очистить память на смартфоне с Android

Внутренняя память смартфона и смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Память Android-смартфона постепенно заполняется кэшем, временными файлами, фотографиями, видео и другими данными. Часть этого содержимого попадает в раздел "Прочее", который может занимать много места и не имеет отдельной кнопки для полной очистки.

О том, как эффективно освободить память на Android-смартфоне, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал.

Что хранится в разделе "Прочее"

В категории "Прочее" могут накапливаться кэш, миниатюры и временные файлы, которые создаются при установке и использовании приложений.

Очистить весь этот раздел одним нажатием обычно невозможно. Чтобы освободить память, придется проверять отдельные приложения вручную или использовать специальные утилиты.

Как очистить кэш приложений вручную

Для ручной очистки нужно перейти в настройки смартфона, открыть список установленных приложений и удалить кэш в тех программах, которые занимают много места.

Особое внимание стоит уделить мессенджерам, браузерам и социальным сетям, поскольку они активно работают с мультимедийными файлами.

Например, Telegram может сохранять фото и видео локально, из-за чего свободное место на смартфоне быстро сокращается.

Как удалить миниатюры из галереи

Дополнительно можно удалить миниатюры изображений, которые создает галерея. Для этого понадобится файловый менеджер с поддержкой просмотра скрытых файлов.

В папке DCIM нужно найти папку ".thumbnails" и удалить её содержимое.

Также можно включить облачную синхронизацию фотографий, чтобы часть данных хранилась не во внутренней памяти смартфона, а в облаке.

Альтернативой ручной очистке могут стать специальные приложения, в частности CCleaner и SD Maid. Они анализируют память смартфона, находят файлы, которые можно удалить, и помогают провести очистку.

В CCleaner для этого можно воспользоваться функцией "Быстрая очистка", а в SD Maid — разделом "Мусор".

Перед удалением файлов важно проверять предложенный список, поскольку среди данных могут оказаться нужные пользователю материалы.

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