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iPhone сможет показывать время до полной зарядки — что известно

6 ноября 2024 13:24
Владимир Мололкин - редактор
Обновление iOS 18.2 на iPhone — смартфон будет показывать время до полной зарядки
Зарядка смартфона. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Apple постоянно совершенствует операционную систему iOS, добавляя новые функции, чтобы сделать использование iPhone еще более приятным. Инновацией станет возможность оценить время, необходимое для зарядки смартфона.

Об этом сообщает издание Croma.

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Функция была обнаружена в бета-версии iOS 18.2 и она, скорее всего, появится в следующих обновлениях. Эта функция использует количество энергии, используемой iPhone для полной зарядки, чтобы сократить время зарядки. Кроме того, iPhone на iOS 18.2 сможет показывать приблизительную продолжительность зарядки батареи. Это также зависит от используемого адаптера питания.

Смартфон сможет узнать приблизительную продолжительность зарядки, используя новую систему "Battery Intelligence". Пользователи получают уведомления с оценкой времени, необходимого для достижения определенного уровня заряда, например 80%. Функция сможет улучшить планирование использования устройства и поможет избежать того, что зарядка занимает больше времени, чем ожидалось.

Важно отметить, что подобная функция уже доступна пользователям MacBook. Она удобна для людей, работающих в дороге, поскольку она показывает время, оставшееся до полной зарядки ноутбука.

iOS 18 уже предлагает ряд других инструментов по улучшению работы аккумулятора, кроме новой функции оценки времени зарядки. Пользователи могут, например, ограничить максимальный уровень заряда, чтобы сохранить емкость аккумулятора подольше. Кроме того, система отслеживает, когда iPhone заряжается медленным зарядным устройством.

Напомним, близится значительное обновление iPhone SE от американской корпорации Apple. Новая модель будет стоить лишь немного дороже, чем цена имеющейся, а появиться на рынке должна в начале 2025 года.

Также мы писали, что запуск официальных продаж iPhone 16 вызвал значительный интерес. В обзорах журналисты считают это одним из самых лучших обновлений базовой модели за последние годы. В то же время версии Pro были восприняты менее увлеченно, и их считали достаточно обычными.

iPhone iOS смартфон телефоны Apple

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