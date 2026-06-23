Украинцев предупредили о поддельных письмах от имени суда: как следует поступать

Уведомления по электронной почте и защищенный смартфон. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с электронными письмами, якобы отправленными от имени судебных органов. В таких сообщениях речь идет о вызове на судебное заседание по уголовному делу, а само письмо выглядит официально и может вызвать тревогу.

О том, как действуют мошенники и чего нельзя делать после получения такого письма, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

Как выглядит мошенническое письмо

Злоумышленники рассылают электронные письма якобы от имени судебных органов. В сообщении пользователю может сообщаться о вызове на судебное заседание по уголовному делу.

Такие письма оформляют так, чтобы они казались официальными. Именно на тревогу и страх получателя и рассчитывают мошенники.

В письме может содержаться предложение перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт. Также мошенники могут просить загрузить файл или установить специальное программное обеспечение.

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Цель таких сообщений — получить доступ к персональным данным пользователя и похитить деньги со счетов, а также установить вредоносное программное обеспечение на устройство.

Что нельзя делать после получения письма

В случае получения такого сообщения нельзя переходить по ссылкам, содержащимся в письме. Также не стоит скачивать файлы, устанавливать какие-либо программы, отвечать на письмо или связываться с отправителем.

Такие сообщения нужно игнорировать и удалять сразу после получения. Проверять информацию следует только через официальные источники и следует помнить, что настоящая повестка в суд приходит в форме судебного извещения через официальные каналы связи.

Ранее Новини.LIVE писали, что телефонные мошенники все чаще маскируются под банки, операторов, службы доставки или знакомые компании. Один из самых простых способов защититься — внимательно проверять номер, с которого поступает звонок, особенно если код страны или формат номера кажутся необычными.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников государственных учреждений, судов, полиции или других официальных органов. Такие схемы рассчитаны на доверие к государственным структурам и страх перед возможными последствиями.